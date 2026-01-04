Corea del Norte aumenta la tensión mundial con su primer lanzamiento de misiles balísticos en 2026

Corea del Norte refuerza su armamento de cara al 2026. | Composición LR

Corea del Norte refuerza su armamento de cara al 2026. | Composición LR

Corea del Norte realizó un lanzamiento de misiles balísticos este sábado 3 de enero desde Pyongyang, disparando proyectiles que recorrieron 900 kilómetros antes de caer en aguas internacionales. El lanzamiento fue detectado por Corea del Sur y Japón.

El evento ocurrió antes de la visita del presidente surcoreano a China, donde se discutiría la situación nuclear de Corea del Norte. La prueba balística fue condenada por ambos países, quienes señalaron que violó las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Corea del Norte condena intervención militar de EE. UU. en Venezuela

Corea del Norte condenó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, llamándola una violación de la soberanía del país. Pyongyang instó a la comunidad internacional a rechazar esta injerencia y advirtió que pone en riesgo la estabilidad regional.

El régimen norcoreano subrayó que la acción de EE. UU. viola principios clave del derecho internacional, como la no intervención y el respeto a la soberanía de los países, advirtiendo sobre las consecuencias para la autodeterminación en América Latina.

Proyecciones de pruebas balísticas en 2026

En 2026, la expiración del tratado New START entre Estados Unidos y Rusia podría dar paso a un aumento de pruebas nucleares y de misiles intercontinentales. Corea del Norte, China y otras potencias nucleares continúan modernizando sus arsenales, con lanzamientos programados que podrían intensificar las tensiones geopolíticas.

El incremento de pruebas será un factor clave en la seguridad global, con la comunidad internacional observando las repercusiones de esta dinámica de control de armas.