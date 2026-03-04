Pol Deportes sigue sorprendiendo a sus seguidores, pese a su corta edad, cumplió sus sueños en tiempo récord. El joven narrador subió el Cerro San Cristóbal para narrar la final de la Copa Libertadores 2025 y su vida cambió por completo. La promesa de la prensa deportiva cubrió la Liga 1 en L1 MAX e incluso transmitió un partido del Real Madrid vs Manchester City por la Champions League en el Santiago Bernabéu.

No tiene techo, dado que ahora se presentó un nuevo reto. Pol fue anunciado como el flamante fichaje de la exitosa cadena Telemundo para cubrir la Copa Mundial 2026. De este modo, se convierte en el integrante más joven del popular canal de televisión.

¿Qué dijo Pol Deportes sobre su histórico fichaje a Telemundo para cubrir el Mundial 2026?

Cliver Huamán no pudo ocultar su emoción y soltó tremendo 'bombazo' en sus redes sociales. “Hoy tuve la oportunidad de estar en 'Hoy Día de Telemundo' desde Miami contando cómo mi sueño creció más allá de las fronteras. Hablé de trabajo, perseverancia y también mandé un saludo en quechua para todos mis hermanos y hermanas quechua-hablantes en Perú. “Esto se lo dedico a mi gente que nunca dejó que me rinda.”, comentó en su cuenta de Instagram con más 836 mil seguidores.

¿Cómo fue presentado Pol Deportes en Telemundo?

El conductor Carlos Calderón sorprendió a Pol, en pleno programa, al confirmar su apoyo para cubrir el Mundial 2026. “No solo eso, sino que, Paul, vas a ser parte del Mundial ahora aquí con nosotros en Telemundo. Vas a estar aquí ayudándonos a lo largo de todo el proceso. Así que qué emoción, mano. Te felicito de verdad que eres un hombre muy valiente y muy talentoso. Así que sigue adelante. Creo que para toda la comunidad aquí en Estados Unidos y a nivel mundial, chicos de tu edad, como dices, sí se cumplen los sueños”, agregó Pol Deportes.

Pol Deportes defiende a Santi Lesmes tras críticas por manejo de su imagen

A través de un live en TikTok, Pol Deportes salió a defender a Santi Lesmes luego de que recibió miles de críticas por el uso de su imagen. Cliver aseguró que tanto él como su familia está agradecido con el conductor español y las oportunidades que le ha presentado en su camino.

"Siempre no van a faltar malas personas, pero gracias a Dios me puso una buena persona que me está ayudando y ya tenemos un equipo (...), nosotros muy felices, mis padres agradecidos con el tío Santi por el apoyo, pero en el tema de las negociaciones lo ve el de marketing", manifestó.