HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Esta cuadra es mía: La inseguridad en Perú con Julio Corcuera | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Deportes

Pol Deportes confirma su 'fichaje' por Telemundo para la cobertura del Mundial 2026: "Se lo dedico a mi gente"

El joven narrador sorprendió a sus seguidores al anunciar que formará parte de la exitosa cadena internacional de televisión para cubrir la Copa Mundial de Fútbol.

Pol Deportes fue presentado en Telemundo para cubrir el Mundial 2026. Foto: Lr/Telemundo
Pol Deportes fue presentado en Telemundo para cubrir el Mundial 2026. Foto: Lr/Telemundo

Pol Deportes sigue sorprendiendo a sus seguidores, pese a su corta edad, cumplió sus sueños en tiempo récord. El joven narrador subió el Cerro San Cristóbal para narrar la final de la Copa Libertadores 2025 y su vida cambió por completo. La promesa de la prensa deportiva cubrió la Liga 1 en L1 MAX e incluso transmitió un partido del Real Madrid vs Manchester City por la Champions League en el Santiago Bernabéu.

No tiene techo, dado que ahora se presentó un nuevo reto. Pol fue anunciado como el flamante fichaje de la exitosa cadena Telemundo para cubrir la Copa Mundial 2026. De este modo, se convierte en el integrante más joven del popular canal de televisión.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO: horario y canal del partido de hoy por la Copa Libertadores

lr.pe

¿Qué dijo Pol Deportes sobre su histórico fichaje a Telemundo para cubrir el Mundial 2026?

Cliver Huamán no pudo ocultar su emoción y soltó tremendo 'bombazo' en sus redes sociales. “Hoy tuve la oportunidad de estar en 'Hoy Día de Telemundo' desde Miami contando cómo mi sueño creció más allá de las fronteras. Hablé de trabajo, perseverancia y también mandé un saludo en quechua para todos mis hermanos y hermanas quechua-hablantes en Perú. “Esto se lo dedico a mi gente que nunca dejó que me rinda.”, comentó en su cuenta de Instagram con más 836 mil seguidores.

PUEDES VER: Matías Di Benedetto aclaró que Universitario no lo condicionó a nacionalizarse para renovar: "Querían contar conmigo como sea"

lr.pe

¿Cómo fue presentado Pol Deportes en Telemundo?

El conductor Carlos Calderón sorprendió a Pol, en pleno programa, al confirmar su apoyo para cubrir el Mundial 2026. “No solo eso, sino que, Paul, vas a ser parte del Mundial ahora aquí con nosotros en Telemundo. Vas a estar aquí ayudándonos a lo largo de todo el proceso. Así que qué emoción, mano. Te felicito de verdad que eres un hombre muy valiente y muy talentoso. Así que sigue adelante. Creo que para toda la comunidad aquí en Estados Unidos y a nivel mundial, chicos de tu edad, como dices, sí se cumplen los sueños”,  agregó Pol Deportes.

PUEDES VER: Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

lr.pe

Pol Deportes defiende a Santi Lesmes tras críticas por manejo de su imagen

A través de un live en TikTok, Pol Deportes salió a defender a Santi Lesmes luego de que recibió miles de críticas por el uso de su imagen. Cliver aseguró que tanto él como su familia está agradecido con el conductor español y las oportunidades que le ha presentado en su camino.

"Siempre no van a faltar malas personas, pero gracias a Dios me puso una buena persona que me está ayudando y ya tenemos un equipo (...), nosotros muy felices, mis padres agradecidos con el tío Santi por el apoyo, pero en el tema de las negociaciones lo ve el de marketing", manifestó.

Notas relacionadas
Pol Deportes junto a los más grandes: joven narrador fue fichado por agencia que maneja a estrellas como Fabrizio Romano

Pol Deportes junto a los más grandes: joven narrador fue fichado por agencia que maneja a estrellas como Fabrizio Romano

LEER MÁS
Madre de Pol Deportes defiende a su hijo de las críticas y pide a peruanos apoyarlo: “Él es un niño”

Madre de Pol Deportes defiende a su hijo de las críticas y pide a peruanos apoyarlo: “Él es un niño”

LEER MÁS
Pol Deportes no estuvo en el estreno del stream de María Pía Copello y explican el motivo: "Va a estar haciendo unos despachos"

Pol Deportes no estuvo en el estreno del stream de María Pía Copello y explican el motivo: "Va a estar haciendo unos despachos"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partido de Sporting Cristal vs Carabobo HOY EN VIVO: ¿dónde juegan por la Copa Libertadores 2026?

Partido de Sporting Cristal vs Carabobo HOY EN VIVO: ¿dónde juegan por la Copa Libertadores 2026?

LEER MÁS
Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

LEER MÁS
Christian Cueva ya conoce la fecha para su regreso a Matute: Liga 1 confirmó programación de Alianza Lima vs Juan Pablo II

Christian Cueva ya conoce la fecha para su regreso a Matute: Liga 1 confirmó programación de Alianza Lima vs Juan Pablo II

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La tercera maravilla del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán HOY, EN VIVO: últimas noticias, nuevas ofensivas, posible participación de Europa en la guerra y más

¿Dónde ver Atlético Nacional vs Millonarios HOY por la Copa Sudamericana 2026?

Deportes

¿Dónde ver Atlético Nacional vs Millonarios HOY por la Copa Sudamericana 2026?

Partido de Sporting Cristal vs Carabobo HOY EN VIVO: ¿dónde juegan por la Copa Libertadores 2026?

Del palco a la cancha: nuevo reporte de YouTube revela cómo los creadores latinos están revolucionando el fútbol

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Extitular del IPD Óscar Fernández anuló compra irregular de bicicletas de alta gama por S/2.5 mllns.

Presidencia del Consejo de Ministros niega que Dirección Nacional de Inteligencia haya sufrido hackeo cibernético

RMP a López Aliaga por amenazas a su productora: “Si va a denunciar a alguien, denúncieme a mí… Métase con alguien de su tamaño”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025