Mundo

Fuerte temblor de magnitud 6.2 remeció Ovalle en Chile, según el CSN de la Universidad de Chile

El movimiento telúrico se percibió también en provincias argentinas cercanas a la cordillera de Los Andes como Mendoza, San Juan y La Rioja, además de San Luis.

Sismo de 6,1 grados se registró cerca de Parque Fray Jorge sin causar daños. Foto: Composición LR
Sismo de 6,1 grados se registró cerca de Parque Fray Jorge sin causar daños. Foto: Composición LR

Un sismo de magnitud 6,1 se produjo durante la mañana del jueves en la zona norte de Chile, con epicentro localizado a 15 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo. El movimiento se registró a las 10 de la mañana, hora local, y alcanzó una profundidad de 33 kilómetros, según el informe preliminar del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Las coordenadas precisas del epicentro fueron latitud -30,78 y longitud -71,61, situando el evento en proximidad inmediata a la reserva natural del parque. Los primeros reportes indican que el temblor se sintió en varias regiones del país, desde Atacama hasta Ñuble, e incluso en provincias argentinas cercanas a la cordillera de Los Andes, como Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis. Hasta el momento, las autoridades no han informado de víctimas ni daños materiales.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la posibilidad de un tsunami tras el sismo en Chile?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres mantiene el monitoreo constante de la actividad telúrica en el país. En su comunicado, la institución precisó que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”. Los equipos técnicos continúan evaluando la zona y recopilando datos de estaciones sismológicas cercanas para descartar cualquier riesgo adicional.

Chile se ubica en el límite convergente entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, donde el proceso de subducción genera una actividad sísmica intensa y constante. El Centro Sismológico Nacional señala que, aunque la mayoría de los sismos registrados cada año poseen magnitudes bajas, ocurren de manera periódica movimientos de gran energía que pueden afectar tanto la infraestructura como la población, sobre todo en áreas cercanas a epicentros de alta magnitud.

¿Cuál fue el último sismo de gran magnitud registrado en Chile?

La última actividad sísmica de gran magnitud registrada en Chile fue la conocida como “27F”, ocurrida el 27 de febrero de 2010, con una magnitud de 8,8 y epicentro en las costas de la región del Maule. Este movimiento fue uno de los más poderosos del país en décadas y generó un tsunami que afectó zonas costeras.

Aunque desde entonces ha habido varios sismos de magnitudes moderadas, por ejemplo, uno de 6,6 en junio de 2025, el evento de 2010 sigue siendo el último gran terremoto histórico en Chile con magnitud superior a 8.

