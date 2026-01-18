El presidente Gabriel Boric ha declarado estado de catástrofe en las zonas afectadas de Chile. | AFP | Guillermo Salgado

El presidente Gabriel Boric ha declarado estado de catástrofe en las zonas afectadas de Chile. | AFP | Guillermo Salgado

Este fin de semana se registraron incendios forestales al sur de Chile, los cuales fueron escalando y arrasando todo a su paso. La cifra de fallecidos, según el más reciente reporte del Gobierno, ya ha superado la decena y han evacuado a más de 50.000 residentes en las regiones del Ñuble y Bíobio, a unos 500 km al sur de Santiago, debido al alto riesgo al que estaban expuestos.

De acuerdo con los últimos alcances del siniestro, este habría comenzado durante la tarde del sábado, durante el verano austral, siendo los factores clave para que las llamas arrasen con varias poblaciones las altas temperaturas y fuertes vientos.

TE RECOMENDAMOS EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

Incendios al sur de Chile despiertan el pánico en la población

"Al menos 15 fallecidos" y más de 50.000 evacuados, estas son las cifras que fueron elevadas este 18 de enero de 2026 durante el reporte a la prensa del ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero, quien afirmó que los decesos corresponden a la región de Biobío y uno reportado el sábado en la comuna de Bulnes, en Ñuble.

"Además del fallecido del día de ayer, tenemos 15 fallecidos en lo que va del curso de esta mañana, específicamente, en la región del Bíobío… Tenemos las zonas exactas, pero, por razones de prudencia, no las vamos a transmitir públicamente", dijo Cordero en una conferencia de prensa brindada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

"Estamos enfrentando un cuadro complejo", declaró Álvaro Elizalde, ministro del Interior chileno, quien también afirmó que se tiene "un importante despliegue de personal", fundamental para determinar "el origen de los incendios".

Estado de catástrofe y toque de queda en Chile

Como una de las principales acciones desde el Ejecutivo ante la emergencia, el presidente Gabriel Boric, durante la madrugada del domingo, decretó estado de catástrofe en Ñuble y Biobío, además de la implementación de un toque de queda.

"Ante los graves incendios en curso, he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles", dijo Boric en X (antes Twitter).

El estado de catástrofe, que otorga el control de las Fuerzas Armadas en las regiones mencionadas, fue criticado por Sergio Giacaman, gobernador regional del Biobío, quien afirmó durante la mañana que este aún no había sido firmado.

"En el fondo, el presidente anuncia un estado de excepción catástrofe y no lo firma, eso me parece poco serio; la región del Biobío necesita que el gobierno se tome muy en serio esta situación, que se le entregue a la jefatura de defensa al contralmirante y él, con la formación que tiene y con la capacidad que tiene en sus equipos, pueda coordinar una respuesta contundente", declaró.

Por otro lado, el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, confirmó la puesta en marcha del toque de queda para las regiones afectadas, agregando que "en las próximas horas" se conocerán más detalles sobre esta medida, incluyendo las horas clave y las acciones a tomar en cuenta durante la restricción.

Héctor Muñoz, alcalde de Concepción, aseguró que esta medida es necesaria "para evitar robos y evitar que personas intencionalmente provoquen más incendios", los cuales ya han destruido más de 250 hogares.