En la mira de EE.UU. y China, este país de América Latina superará a Perú con una histórica producción de cobre en el mundo en 2033

El territorio austral alcanzará un hito histórico con una producción de 6,06 millones de toneladas de cobre al año en los próximos siete años.

Ese enorme volumen de cobre de la nación latinoamericana despierta un alto interés estratégico en potencias como China y Estados Unidos.
Ese enorme volumen de cobre de la nación latinoamericana despierta un alto interés estratégico en potencias como China y Estados Unidos.

Una nación de América Latina alcanzará un hito histórico hacia 2033 con una producción anual de 6,06 millones de toneladas de cobre fino, según estimaciones de su comisión, conocida como Cochilco, citado por Energiminas. Este volumen reafirma la posición dominante del país sudamericano en el mercado mundial del metal rojo y despierta un alto interés estratégico en potencias como China y Estados Unidos, las cuales buscan asegurar el suministro de este insumo crítico para la infraestructura y las energías renovables.

La proyección se sustenta en una sólida cartera de inversiones que contempla nuevos proyectos y expansiones para mantener altos niveles. Aunque el sector enfrenta desafíos como la caída en las leyes de los minerales y la complejidad de los trámites de permisos, el territorio nacional permanece bajo el radar de las grandes economías globales. Estas naciones priorizan la diversificación y seguridad de sus cadenas de suministro de materias primas esenciales mediante el acceso al mercado nacional.

¿Cuál es el país que superará a Perú con una histórica producción de cobre en 2033?

Chile es la nación de la región que proyecta una producción histórica de cobre que reafirmará su liderazgo mundial frente a Perú hacia el año 2033. Mientras que en 2024 las cifras nacionales alcanzaron los 5,3 millones de toneladas contra los 2,6 millones del territorio peruano, la brecha se ampliará significativamente en la próxima década. La nación austral busca consolidar su dominio en el mercado global gracias a la maduración de diversos proyectos mineros estratégicos.

Las estimaciones oficiales de la Comisión Chilena del Cobre indican que los sudamericanos superarán los 6 millones de toneladas anuales en el horizonte de 2033. Este incremento de volumen refuerza la posición de los chilenos ante las potencias que demandan este metal para la transición energética y el desarrollo tecnológico. De este modo, el territorio asegura su estatus como el actor principal en la oferta de recursos esenciales para el futuro económico internacional.

¿Cómo le irá a Chile en la producción de cobre entre 2027 y 2030?

El país sudamericano experimentará un repunte significativo en su producción de cobre entre 2025 y 2027. Según las proyecciones de Cochilco, la nación alcanzará cerca de 5,97 millones de toneladas el próximo año. Este impulso inicial proviene de la entrada en operación y la consolidación de proyectos implementados durante los últimos años.

No obstante, el periodo comprendido entre 2027 y 2030 presenta un escenario de disminución gradual. La caída responde al decaimiento natural de las leyes minerales en las faenas de gran escala y a la ausencia de proyectos de reemplazo inmediato. Bajo estas condiciones, las estimaciones prevén un nivel mínimo de 5,43 millones de toneladas en cuatro años.

Para mantener su ventaja frente a la industria de Perú, la nación requiere la ejecución de su cartera de inversiones actual y la incorporación de nuevos desarrollos greenfield. Estas medidas son fundamentales para ampliar la base productiva del sector. Sin estos nuevos capitales, la pérdida de competitividad relativa ante el mercado peruano será un desafío difícil de evitar.

Los 10 países que más producen cobre en el mundo en 2025–2026

Según datos globales recientes de Testbook sobre producción de cobre por país, estas son las naciones que lideran la extracción de este metal esencial:

  • Chile – ~5,3 millones de toneladas
  • República Democrática del Congo (RDC) – ~3,3 millones de toneladas
  • Perú – ~2,6 millones de toneladas
  • China – ~1,8 millones de toneladas
  • Estados Unidos – ~1,1 millones de toneladas
  • Indonesia – ~1,1 millones de toneladas
  • Rusia – ~0,93 millones de toneladas
  • Australia – ~0,80 millones de toneladas
  • Kazajistán – ~0,74 millones de toneladas
  • México – ~0,70 millones de toneladas
