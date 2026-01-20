José Antonio Kast perfila su gabinete ministerial a menos de dos meses de asumir la Presidencia de Chile

Kast ha anunciado que su gobierno comenzará como un “gobierno de emergencia” en Chile. | AFP | Javier Torres

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anunció la presentación de su primer gabinete ministerial, la cual tendrá lugar este martes 20 de enero de 2026 a partir de las 8.30 p. m., hora local, en su comando de campaña del barrio de Las Condes, donde se dirigió a la población tras conocer los resultados que lo dieron como ganador de los comicios de diciembre pasado.

El líder republicano adelantó que este evento será un acto sobrio, debido a la emergencia declarada por el Gobierno a causa de los incendios forestales que ya suman 19 fallecidos y más de 30.000 hectáreas devastadas.

Un "gobierno de emergencia" en Chile

José Antonio Kast, el primer ultraderechista en ganar las elecciones desde el retorno a la democracia, confirmó que, una vez tome el mando, comenzará con un "gobierno de emergencia", el cual buscará superar la crisis y reforzar sectores clave como economía, seguridad y migración irregular.

En ese sentido, el presidente electo de Chile busca elegir a 25 ministros, que lo ayudarán a conseguir este objetivo. Dentro de las carteras más esperadas entre los analistas y chilenos se encuentran Interior y Hacienda, las cuales son vitales para llevar a cabo las promesas realizadas en campaña por Kast y que estarían a cargo, según rumores, del exdiputado de la UDI (Unión Demócrata Independiente) Claudio Alvarado y el economista ultraliberal Jorge Quiroz, respectivamente.

Otros de los puestos que generan gran incertidumbre entre la ciudadanía son con relación al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la jefatura de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que se encarga de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. En el caso del Ministerio de Seguridad Pública, se contempla que asuma Trinidad Steinert, exfiscal regional de Tarapacá, quien presentó su renuncia ante el Ministerio Público este 20 de enero, la cual fue aceptada por la institución.

¿Kast adoptará un Gobierno radical?

La comunidad internacional, especialmente los principales aliados del saliente Gabriel Boric, se mantiene a la expectativa de la postura que adoptará el Gobierno de Gabriel Boric y si contará con un gabinete radical, orientado a políticas de ultraderecha, con la participación del Partido Nacional Libertario, que representó a Johannes Kaiser en la primera vuelta.

Este último movimiento, que sin lugar a dudas fue un importante aliado de Kast para ganar el balotaje, podría ser una figura importante durante los próximos años.