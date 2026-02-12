Diputados en Chile exigen a Kast que explique cómo financió su gira internacional previa a su asunción

Diputados socialistas en Chile exigieron a José Antonio Kast que explique cómo se financiaron sus recientes giras internacionales y otros gastos realizados antes de asumir el cargo el próximo 11 de marzo. A través de sus cuentas en X, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini llamaron al mandatario entrante a transparentar el origen de los recursos utilizados para sus viajes y la instalación de su equipo en la llamada “Moneda chica”.

El emplazamiento surge luego de que el político chileno realizara una serie de visitas a países de Centroamérica y Europa, además de contratar personal y establecer oficinas junto a su equipo de transición en una casona ubicada en la comuna de Las Condes. Los parlamentarios oficialistas señalaron que la ciudadanía merece conocer quién patrocinó estos gastos y bajo qué condiciones.

Viajes internacionales y cuestionamientos por financiamiento

En las últimas semanas, el presidente electo sostuvo reuniones con diversas autoridades internacionales, entre ellas el presidente Nayib Bukele en El Salvador, y participó en una cumbre conservadora en Bruselas. Posteriormente, viajó a Hungría, donde se juntó con el presidente Tamás Sulyok y el primer ministro Viktor Orbán, y finalizó su gira en Italia, donde tuvo un encuentro con la primera ministra Giorgia Meloni.

Ante este contexto, Manouchehri afirmó que “Chile merece saber cómo se financia todo eso”, subrayando que, si los viajes se pagaron con recursos propios, ello debe informarse públicamente. En caso de existir aportes de terceros, el diputado recalcó que es necesario transparentar la naturaleza legal de dichos fondos y posibles compromisos asociados.

Reacciones de la oposición y silencio del entorno de Kast

Desde sectores de la oposición, los cuestionamientos fueron desestimados. El diputado electo Jaime Coloma (UDI) calificó el tema como una “polémica artificial” y aseguró que no existen dudas de que los gastos se realizaron conforme a la ley. En la misma línea, el republicano Juan Irarrázabal sostuvo que el foco debería estar en fiscalizar otros asuntos de interés público, como el respaldo financiero de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.

Por su parte, Daniella Cicardini reiteró la necesidad de esclarecer cómo se costearon los viajes del líder del partido republicano a países como Argentina, Perú, Ecuador, El Salvador, Panamá y diversas naciones europeas. En ese sentido, enfatizó la importancia de garantizar probidad y transparencia en la antesala del cambio de mando. Consultada por la prensa, la oficina del conservador optó por no emitir declaraciones sobre el tema.