Mundo

Boric confirma inscripción de Michelle Bachelet para dirigir la ONU, mientras Kast evita expresar una postura

Chile, en conjunto con Brasil y México, impulsa la candidatura de la expresidenta Bachelet para el cargo de Secretaría General de Naciones Unidas.

Michelle Bachelet postula para la Secretaría General de la ONU con el respaldo de Chile, México y Brasil.
Michelle Bachelet postula para la Secretaría General de la ONU con el respaldo de Chile, México y Brasil. | X de Gabriel Boric

El presidente chileno, Gabriel Boric Font, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), confirmó la inscripción formal de la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet en elecciones de finales de la ONU en 2026 para ocupar el cargo de secretaria general.

"Con este compromiso compartido por la defensa de la democracia, la gobernanza global, el multilateralismo y los derechos humanos, desde América Latina seguimos creyendo en un sistema internacional que puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global. ¡Un orgullo para Chile!", exclamó el mandatario.

Tras el anuncio, la prensa local consultó su opinión al respecto del presidente electo, José Antonio Kast, quien evitó emitir un juicio, debido a que se encontraba visitando a las personas afectadas por el megaincendio de Viña del Mar de 2022.

Michelle Bachelet busca dirigir la ONU

"Hoy el Estado de Chile, junto a Brasil y México, tenemos el honor y el orgullo, de oficializar la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet Jeria a la Secretaría General de Naciones Unidas", escribió Boric por medio de su cuenta en X.

La exmandataria de 73 años y pediatra de profesión recibe con entusiasmo la noticia, mientras busca suceder al portugués Antonio Guterres, cuyo periodo culmina el 31 de diciembre de 2026. "Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Agradezco el respaldo a esta candidatura y asumo la tremenda responsabilidad que significa", exclamó.

Esta candidatura, importante ante la vista mundial, de llegar a la recta final, significaría un enorme cambio para la institución, ya que, en 80 años, una mujer ocuparía el cargo máximo de la ONU por primera vez, convirtiéndose también en la segunda persona latinoamericana en llegar a esas instancias. El único referente del que se puede partir es el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien, entre 1982 y 1991, asumió este puesto.

Michelle Bachelet es candidata para ocupar la Secretaría General de la ONU. Foto: X de Gabriel Boric

Michelle Bachelet es candidata para ocupar la Secretaría General de la ONU. Foto: X de Gabriel Boric

De acuerdo con información compartida por AFP, existe una práctica que no siempre se cumple, el cual estipula que la secretaría general se turne entre regiones. En ese sentido, según la agencia, en esta oportunidad, sería el turno de América Latina y habría un acuerdo para que la elegida sea mujer.

Por su lado, Lula da Silva, mandatario brasileño, se mostró emocionado y respaldó la candidatura de Bachelet, afirmando que su carrera "está marcada por un espíritu pionero. Fue la primera mujer en presidir Chile en dos ocasiones y la primera en ocupar los cargos de ministra de Defensa y ministra de Salud en su país". "Su experiencia, liderazgo y compromiso con el multilateralismo la capacitan para dirigir la ONU en un contexto internacional marcado por el conflicto, la desigualdad y los retrocesos democráticos", puntualizó.

Entre las diplomáticas que se disputan el cargo están Rebeca Grynspan (Costa Rica), secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México; Mia Mottley, primera ministra de Barbados; y Rafael Grossi (Argentina), director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica.​​

Kast no emite postura sobre candidatura de Bachelet

Cuando sucedió el anuncio sobre Bachelet, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, cuya gestión iniciará el próximo 11 de marzo, se encontraba visitando a los damnificados del megaincendio de Viña del Mar, ocurrido el 22 de diciembre de 2022, donde murieron al menos 136 personas.

Tras ser abordado por la prensa, Kast afirmó que su prioridad, por el momento, estaba concentrada en el "aniversario de una catástrofe", agregando que aún existen otras emergenciaas en el país que deben ser atendidas.

"Uno tiene que ver dónde prioriza. Nosotros hemos priorizado esta fecha para recordar, para acoger el dolor de las personas. He señalado, en el otro tema que le ocupa y preocupa al Presidente, que el día 11 de marzo yo recién asumo como Presidente de la República. Lo señalé y vuelvo a reiterar, mientras yo no sea Presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema", enfatizó.

