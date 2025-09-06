El presidente de Chile, Gabriel Boric, puso en urgencia simple el proyecto de ley de aborto libre, una de sus promesas de campaña. La propuesta, que fue ingresada al Congreso hace tres meses, viene siendo tramitada actualmente en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

La nueva ley tiene como objetivo reemplazar la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que fue aprobada en 2017 durante el segundo mandato de Michelle Bachelet. Esta normativa permite la interrupción del embarazo en tres casos específicos: cuando se ha producido una violación, cuando hay riesgo para la vida de la madre, o cuando haya inviabilidad del feto.

¿En qué consiste la ley de aborto libre que quiere promulgar Boric?

La nueva ley de aborto libre en Chile establece un plazo de 14 semanas para la interrupción voluntaria del embarazo, sin importar el motivo. Aunque el gobierno pretende acelerar el proyecto para que sea aprobada en un mes, se prevé que la discusión sobre ese tema será intensa.

Esto se refleja en las declaraciones de la oposición y la Democracia Cristiana, quienes han dejado claro que no están dispuestos a apoyar la ley. Además, el proceso legislativo tendrá que pasar por las comisiones de Salud y Constitución en la Cámara de Diputados antes de llegar al Senado.

Asimismo, en los últimos meses, los sectores de derecha mostraron su firme oposición al aborto libre y aseguraron que no respaldarán esta iniciativa. A finales del año pasado, cuando el gobierno anunció que enviaría el proyecto al Congreso, los opositores lo calificaron como una "cortina de humo" para desviar la atención de otros problemas del Ejecutivo.

Legisladores de Chile opinan sobre el nuevo proyecto de ley de aborto libre

La jefa de bancada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, criticó la ley sobre la ley de aborto libre, al afirmar que “esta es una tónica que usa este Gobierno, que cada vez que tiene que cambiar una agenda tira la pelota al córner para tratar de cambiar el foco de la discusión”, según informó el medio Cooperativa.

Asimismo, el diputado Jorge Guzmán, de Evópoli, afirmó que en Chile ya existe una ley que regula el aborto en tres causales. "Lo único que justifica la persistencia del gobierno en la presentación de este proyecto de ley es intentar una cortina de humo para los problemas que está viviendo el gobierno. No se justifica, no tienen los votos y no es prioritario para la ciudadanía”.

Por su parte, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) aseguró que el proyecto no tiene posibilidad de ser votado, tanto por los plazos como por la falta de consenso sobre el tema. "Yo en lo particular ya voté negativamente un mal proyecto que se generó por moción y por lo tanto difícilmente voy a cambiar mi votación”, concluyó.

Ministra de la Mujer de Chile señala que debate sobre ley de aborto legal tiene que darse

Pese a las críticas, la ley de aborto legal que Boric quiere promulgar recibió el respaldo de los parlamentarios oficialistas y de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien recordó que "tal como lo hemos conversado con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, una vez que se pudieran despachar los proyectos prioritarios, íbamos a entrar en esta discusión".

Respecto a los votos necesarios para aprobar la ley, Orellana comentó que “para los derechos de las mujeres, y en particular para proyectos como este, nunca han estado los votos”, sin embargo, aseguró que lo importante es que “se puedan dar los debates”.