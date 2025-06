Guerra entre Israel e Irán hoy, EN VIVO: estas son las últimas noticias de los ataques y reacciones en Medio Oriente

El OIEA confirmó que Israel atacó el reactor de agua pesada en construcción en Arak, Irán, sin generar efectos radiológicos, ya que no contenía material nuclear. También reportó daños en Natzan e Isfahán, mientras Fordó y Bushehr no fueron afectados. Aunque no hay pruebas de que Irán busque desarrollar armas nucleares, persisten interrogantes sobre su programa. El director del OIEA advirtió que atacar instalaciones nucleares pacíficas viola el derecho internacional.

Captura: X