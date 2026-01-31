El presidente chileno, José Antonio Kast, pidió colaboración al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, con el objetivo de mejorar el sistema penitenciario chileno. La solicitud se realizó durante una visita oficial a San Salvador, donde ambos sostuvieron su primer encuentro presencial y ofrecieron una rueda de prensa desde la Casa Presidencial. Kast sostuvo que El Salvador se ha convertido en “un faro dentro de un mundo agitado por el crimen y el crimen organizado”, expresión con la que destacó la experiencia salvadoreña en materia de seguridad.

El acercamiento incluyó una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad construida por el Gobierno salvadoreño. Kast estuvo acompañado por su futura ministra de Seguridad, la exfiscal María Trinidad Steinert. El recinto alberga a pandilleros y también a deportados enviados desde Estados Unidos desde 2025, bajo acusaciones de pertenencia a organizaciones criminales, en el marco de acuerdos impulsados durante la presidencia de Donald Trump.

Foto: X/José Antonio Kast

¿Qué colaboración pidió Kast a Bukele y qué descartó replicar en Chile?

Durante la conferencia conjunta, Kast planteó de manera explícita que su intención no consiste en trasladar de forma íntegra el modelo aplicado en El Salvador desde 2022. “Queremos pedirle colaboración a ustedes en temas de mejorar nuestro sistema penitenciario, en conocer mejor su sistema de derecho penal, no necesariamente haciendo lo mismo, sino, de acuerdo a nuestra realidad, poder perfeccionar”, afirmó el fundador del Partido Republicano. En ese contexto, agradeció a Bukele por lo que describió como un ejemplo de recuperación de la seguridad.

El mandatario electo chileno también se refirió al funcionamiento del Cecot y a las personas privadas de libertad en ese recinto. “Respecto de las personas que están cumpliendo condenas en el Cecot, uno tiene que pensar que cada uno de los que está ahí al menos asesinó a 10 personas; por lo tanto, si hay 20.000 personas, o 18.000 personas en el Cecot, multiplíquelo por 10, y eso es más pérdida de vida humana a veces que en una guerra civil. ¿Y es duro? Sí, pero es necesario”, declaró. Sus palabras se produjeron tras recorrer por segunda vez la prisión de máxima seguridad.

¿Qué críticas enfrenta el modelo de seguridad de El Salvador y qué cifras aporta Socorro Jurídico Humanitario?

El modelo de seguridad implementado por el Gobierno de Nayib Bukele enfrenta críticas de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Estos organismos han señalado posibles vulneraciones de derechos humanos durante la aplicación del régimen de excepción vigente desde abril de 2022. Las observaciones se centran en detenciones masivas y en las condiciones de reclusión bajo custodia estatal, elementos que forman parte del debate internacional sobre la estrategia salvadoreña.

Un informe reciente de la organización salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario indicó que al menos 470 personas murieron bajo custodia estatal durante el régimen de excepción. El estudio afirmó que numerosos detenidos ingresaron a prisión en buen estado de salud y fallecieron en menos de un mes, “lo cual indica que pudieron haber sido asesinados”. El documento añadió que el 94% de las personas fallecidas no pertenecía a pandillas. Entre los casos registrados figuran pastores evangélicos, sindicalistas, taxistas y cuatro menores de edad, incluida una recién nacida. Frente a estos señalamientos, Bukele respondió: “No entiendo por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de ellos, que los tienen; pero por qué siempre el enfoque es en el derecho humano de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas”.

¿Qué países y líderes aparecen ligados al modelo salvadoreño durante la gira de Kast?

La visita a El Salvador formó parte de una gira de José Antonio Kast por Centroamérica. Antes de su llegada a San Salvador, el presidente electo chileno estuvo en República Dominicana, donde recorrió la denominada “verja inteligente” impulsada por el Gobierno de Luis Abinader para frenar la migración desde Haití. Posteriormente, visitó Panamá, donde participó en el Foro Económico de América Latina y el Caribe 2026 y llamó a la “unidad” regional frente al crimen organizado.

El modelo salvadoreño también aparece vinculado a Costa Rica. El Gobierno de Rodrigo Chaves inició la construcción de una nueva cárcel, cuyas obras fueron inauguradas a mediados de enero por Nayib Bukele, en un contexto marcado por la campaña electoral hacia los comicios generales del 1 de febrero. En Panamá, Kast sostuvo además un encuentro privado con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante el cual señaló que la relación bilateral superaba las diferencias ideológicas entre ambos mandatarios.