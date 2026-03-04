HOYSuscripcion LR Focus

PJ dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar
Espectáculos

Monserrat muestra chat en el que Melcochita le quiere cobrar S/15.000 para regresar a la casa: “Eso es chantaje”

Monserrat Seminario, aún esposa de Melcochita, se presentó en el programa de Magaly Medina y aseguró que el cómico tiene una adicción que lo lleva a despilfarrar su dinero en los casinos.

Monserrat Seminario se presentó en el programa de Magaly Medina junto a su abogado. Foto: ATV.
Monserrat Seminario se presentó en el programa de Magaly Medina junto a su abogado. Foto: ATV.

Monserrat Seminario se presentó en el programa de ‘Magaly TV: la firme’ y mostró chats privados que tuvo con Melcochita luego de que el cómico haya abandonado el domicilio que compartían junto a sus hijas. En las conversaciones, el sonero le exige a su todavía esposa la suma de S/15.000 como condición para regresar a la casa, a lo que ella le responde no saber de dónde sacar ese dinero. “Eso es chantaje”, aseguró la piurana en vivo.

Además, también reveló detalles muy privados sobre el humorista al que aseguró que era un “ludópata”, razón por la cual habría despilfarrado su dinero. Cabe recordar que Melcochita, anunció el fin de su matrimonio de 17 años con Monserrat tras acusarla de haberse gastado casi medio millón de soles que correspondían a sus ahorros.

Monserrat revela que Melcochita ‘la chantajea’ con S/15.000 para volver a la casa

En los chats que mostró en el programa de Magaly Medina, la todavía esposa de Melcochita mantiene una discusión por dinero. Según lo explicado por Monserrat, él le reclama por haberse gastado más de S/3.000 en el matrimonio de los 50 años de sus padres.

“Él piensa que yo organice la fiesta de mis papás y gaste el dinero en eso. Ellos se lo pagaron. Yo solo gasté en los pasajes y algunos regalos para ellos”, afirmó.

Luego el sonero le exige a la madre de sus hijos que le entregue S/15.000 con el objetivo de que él regrese a la casa. “¿De dónde voy a sacar tanta plata?”, escribió la piurana, a lo que él le respondió “Tú ve”.

Esto generó la indignación de Magaly Medina, quien no podía creer cómo Melcochita cobraba ese dinero. “O sea que marido se va de la casa y le dice a su esposa: ‘Págame 15 mil soles para regresar’”  

