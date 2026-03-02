Venezuela excarcela a gendarme argentino Nahuel Gallo tras permanecer casi 450 días detenido

El gendarme Nahuel Agustín Gallo fue liberado en Venezuela y ya se encuentra en Argentina, informó el domingo 1 la Cancillería de su país. El cabo primero de la Gendarmería Nacional, detenido desde el 8 de diciembre de 2024, regresó a Buenos Aires en un avión privado fletado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y arribó en la madrugada al aeropuerto de Ezeiza, donde fue recibido por su esposa, María Alexandra Gómez, su hijo y altas autoridades del Gobierno.

La confirmación oficial fue difundida por el canciller Pablo Quirno a través de redes sociales, donde señaló que Gallo, quien se encontraba en “situación de desaparición forzada”, fue excarcelado. Minutos antes, su pareja anunció que el suboficial ya estaba en el vuelo de reencuentro.

TE RECOMENDAMOS LA LUNA EN TU SIGNO: LO QUE REVELA DE TU FORMA DE AMAR | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El hombre de 33 años fue apresado cuando intentó ingresar a Caracas por vía terrestre desde Colombia. El régimen venezolano aseguró en aquel momento que buscaba infiltrarse, versión que fue rechazada. Durante su reclusión estuvo en la prisión Rodeo I y solo la semana pasada inició una huelga de hambre junto a otros presos para exigir su liberación.

La trayectoria de regreso

Llegó en las primeras horas del lunes tras un viaje con dos escalas en un avión fletado por la AFA. El gendarme viajó acompañado por dos funcionarios. Sin embargo, el presidente de la asociación, Claudio Tapia, no pudo integrar la comitiva debido a un impedimento judicial que le prohíbe salir del país.

Cabe indicar que la asociación fue el primer organismo en informar de la liberación, al emitir un comunicado bajo el título “Nahuel Gallo regresa al país. El fútbol, un puente humanitario”, acompañado de una fotografía del suboficial junto a dos directivos de la entidad frente al avión que lo trasladó.

En ese texto, la AFA expresó su “más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”, destacando que el deporte puede “ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura” y agradeciendo también a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Sobreviviente a la dictadura

En su momento, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, puso en duda la versión sobre el motivo del ingreso del argentino y sugirió que existía un trasfondo distinto al alegado por su entorno.

Durante una rueda de prensa, cuestionó que el suboficial, con un sueldo de 500 dólares, viajara por el mundo y preguntó “¿qué venía a hacer?”, al tiempo que desestimó la explicación de que visitaba a su pareja. “Todos ponen una fachada (…) El que viene a conspirar, que asuma su responsabilidad”, afirmó. En la misma línea, el entonces canciller venezolano Yván Gil lo acusó de formar parte de “un plan terrorista”.