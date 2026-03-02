HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo
Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo     Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo     Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo     
Mundo

Venezuela excarcela a gendarme argentino Nahuel Gallo tras permanecer casi 450 días detenido

Gallo había estado detenido desde el 8 de diciembre de 2024, acusado de intentos de infiltración en Venezuela. Su situación era de "desaparición forzada" hasta su excarcelación, confirmada por el canciller Pablo Quirno.

El hombre de 33 años llegó a Buenos Aires en un avión contratado por la AFA. Foto: X/@afa.
El hombre de 33 años llegó a Buenos Aires en un avión contratado por la AFA. Foto: X/@afa.

El gendarme Nahuel Agustín Gallo fue liberado en Venezuela y ya se encuentra en Argentina, informó el domingo 1 la Cancillería de su país. El cabo primero de la Gendarmería Nacional, detenido desde el 8 de diciembre de 2024, regresó a Buenos Aires en un avión privado fletado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y arribó en la madrugada al aeropuerto de Ezeiza, donde fue recibido por su esposa, María Alexandra Gómez, su hijo y altas autoridades del Gobierno.

La confirmación oficial fue difundida por el canciller Pablo Quirno a través de redes sociales, donde señaló que Gallo, quien se encontraba en “situación de desaparición forzada”, fue excarcelado. Minutos antes, su pareja anunció que el suboficial ya estaba en el vuelo de reencuentro.

TE RECOMENDAMOS

LA LUNA EN TU SIGNO: LO QUE REVELA DE TU FORMA DE AMAR | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El hombre de 33 años fue apresado cuando intentó ingresar a Caracas por vía terrestre desde Colombia. El régimen venezolano aseguró en aquel momento que buscaba infiltrarse, versión que fue rechazada. Durante su reclusión estuvo en la prisión Rodeo I y solo la semana pasada inició una huelga de hambre junto a otros presos para exigir su liberación.

PUEDES VER: Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto

lr.pe

La trayectoria de regreso

Llegó en las primeras horas del lunes tras un viaje con dos escalas en un avión fletado por la AFA. El gendarme viajó acompañado por dos funcionarios. Sin embargo, el presidente de la asociación, Claudio Tapia, no pudo integrar la comitiva debido a un impedimento judicial que le prohíbe salir del país.

Cabe indicar que la asociación fue el primer organismo en informar de la liberación, al emitir un comunicado bajo el título “Nahuel Gallo regresa al país. El fútbol, un puente humanitario”, acompañado de una fotografía del suboficial junto a dos directivos de la entidad frente al avión que lo trasladó.

En ese texto, la AFA expresó su “más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”, destacando que el deporte puede “ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura” y agradeciendo también a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Sobreviviente a la dictadura

En su momento, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, puso en duda la versión sobre el motivo del ingreso del argentino y sugirió que existía un trasfondo distinto al alegado por su entorno.

Durante una rueda de prensa, cuestionó que el suboficial, con un sueldo de 500 dólares, viajara por el mundo y preguntó “¿qué venía a hacer?”, al tiempo que desestimó la explicación de que visitaba a su pareja. “Todos ponen una fachada (…) El que viene a conspirar, que asuma su responsabilidad”, afirmó. En la misma línea, el entonces canciller venezolano Yván Gil lo acusó de formar parte de “un plan terrorista”.

Notas relacionadas
Presentador de TV venezolano que vendió en las calles de Perú se muda a EE. UU.: “No me da miedo comenzar desde cero”

Presentador de TV venezolano que vendió en las calles de Perú se muda a EE. UU.: “No me da miedo comenzar desde cero”

LEER MÁS
María Corina Machado asegura que "en pocas semanas" regresará a Venezuela

María Corina Machado asegura que "en pocas semanas" regresará a Venezuela

LEER MÁS
Delcy Rodríguez califica de “socio y amigo” a Trump y exige que cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela

Delcy Rodríguez califica de “socio y amigo” a Trump y exige que cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela

LEER MÁS
Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Trump confirma ataque contra Irán y anuncia inicio de la Operación Furia Épica para acabar con su régimen: "Vamos a destruir sus misiles"

Trump confirma ataque contra Irán y anuncia inicio de la Operación Furia Épica para acabar con su régimen: "Vamos a destruir sus misiles"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto en Medio Oriente

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto en Medio Oriente

LEER MÁS
Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

LEER MÁS
El tren bala que romperá récord de velocidad en América Latina con 350 km/h y reducirá el tiempo de viaje entre dos ciudades históricas

El tren bala que romperá récord de velocidad en América Latina con 350 km/h y reducirá el tiempo de viaje entre dos ciudades históricas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paulo Autuori estalla contra sus jugadores tras derrota de Sporting Cristal y advierte al fútbol peruano: "No merecimos nada"

Este animal tiene el organismo más grande de la Tierra y superaría el récord de las ballenas azules: vive a 4.500 metros de profundidad

Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

Mundo

Donald Trump prologará la ofensiva contra Irán y afirma que Estados Unidos va "muy por delante" en la guerra

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto en Medio Oriente

Colombia anuncia la “Operación Binacional Espejo” con Ecuador, pero ese país lo niega

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Carlos Álvarez tras señalamientos por su vida personal: “Yo soy lo que soy y no pido excusas por eso”

Comisión de Ética cancela sesión donde se definiría denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025