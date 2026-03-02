HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 ¿POR QUÉ NO HAY GNV?: EN VIVO - LO ÚLTIMO de Perú y el mundo | LR+ Noticias

Política

Carlos Álvarez tras señalamientos por su vida personal: “Yo soy lo que soy y no pido excusas por eso”

El cómico peruano y aspirante a la Presidencia, en entrevista en ‘Sin guion’, habló del manejo de su vida privada en caso de llegar a ser mandatario, y pidió a su vez respeto por la misma. Además, explicó el porqué de su candidatura y abordó algunas de sus propuestas.

El humorista político se transparentó en conversación con Rosa María Palacios. Foto: LR
El humorista político se transparentó en conversación con Rosa María Palacios. Foto: LR

Carlos Álvarez, quien aspira a la Presidencia con el partido País para Todos, fue entrevistado por Rosa María Palacios en el programa ‘Sin guion’ y partió aclarando el tema de su vida privada tras la interrogante que le hiciera la conductora sobre si estaría dispuesto a sacrificar esto de llegar a ser presidente. “Yo sé que eso crea morbo, ¿no? Los periodistas me preguntan y por eso me invitan. ¿Qué puedo decir?... Yo soy lo que soy y no pido excusas por eso... El sol sale igual para mí y para todos y punto”, contestó de manera rotunda.

Únete a nuestro canal de política y economía

El comediante manifestó, asimismo, que como artista no ha sido ajeno a esta situación, pero que él nunca ha hecho de su “vida privada” ni familiar un “circo” o espectáculo. “Eso se lo dejo a otras personas…”, dijo y a la vez pidió respeto por el manejo de su vida íntima.

TE RECOMENDAMOS

TC PROCRIMEN Y ESTADO DE EMERGENCIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“Hay que ser feliz, ser feliz como quieras, llevando tu sexualidad como quieras. Eso no puede ser, para mí, motivo de persecución o señalamiento mientras no haga daño al otro”, expresó de manera clara el humorista y agregó que vería para que desde el Congreso se promueva una ley en favor de la unión de parejas del mismo sexo

PUEDES VER: RMP sobre permanencia de Balcázar: “No creo que en el Congreso encuentren uno mejor... Este los representa plenamente”

lr.pe

Por otro lado, Álvarez indicó que lo que lo diferencia de los demás candidatos es que él no viene del mundo “político”. Dicho esto, resaltó su incursión en el sector artístico y sus más de cuarenta años de trayectoria, la cual le ha permitido hacer mucha labor social y estar “cerca de la gente”. 

“Yo me pregunto cuántos de los políticos que están llenos de pergaminos y de títulos, que aparte están procesados o presos, ¿no?, y que no han hecho nada por el país, que dicen que lo saben todo, pero no resuelven nada (…) Lo que le falta a la política es humanidad”, señaló el actor cómico.

Tras la desventaja que le mencionara Palacios por el hecho de no contar con una “estructura académica” que lo respalde, el imitador respondió enfáticamente que buscará suplir esto con “liderazgo, decisión política, voluntad y un gran equipo”. Así, refirió que es este conjunto de cualidades las que se necesitan para resolver problemáticas como la de la anemia infantil en nuestro país. “En vez de gastar en la franja electoral, yo gastaría mejor en erradicar la anemia”, añadió el exconductor televisivo.

PUEDES VER: Wolfgang Grozo: “La derecha y la izquierda, por igual, nos han llevado al caos en el país”

lr.pe

El candidato presidencial afirmó finalmente que su principal objetivo es “pacificar el Perú” y recuperar la dignidad tanto de la Presidencia de la República como del Congreso, que han sido tomados por partidos políticos que tan solo ven al Estado como un “botín”, para lo cual plantea hacer una “limpieza” urgente dentro de todas estas instituciones. 

Notas relacionadas
JEE archiva proceso de exclusión contra Carlos Álvarez y continúa en carrera presidencial

JEE archiva proceso de exclusión contra Carlos Álvarez y continúa en carrera presidencial

LEER MÁS
Tres candidatos que lideran las encuestas presidenciales estarán en la primera fecha del debate 2026

Tres candidatos que lideran las encuestas presidenciales estarán en la primera fecha del debate 2026

LEER MÁS
Keiko Fujimori vs. López Aliaga, Carlos Álvarez vs. López Chau y más: los mejores cruces del debate presidencial 2026

Keiko Fujimori vs. López Aliaga, Carlos Álvarez vs. López Chau y más: los mejores cruces del debate presidencial 2026

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

LEER MÁS
Cuánto es la multa por no votar: montos para Elecciones 2026

Cuánto es la multa por no votar: montos para Elecciones 2026

LEER MÁS
TC declara constitucional Ley Soto que beneficia a Alejandro Soto, Vizcarra y Cerrón

TC declara constitucional Ley Soto que beneficia a Alejandro Soto, Vizcarra y Cerrón

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Comisión de Ética cancela sesión donde se definiría denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores

‘Escalera al cielo’ en cine de Lima 2026: fecha de estreno, entradas y qué capítulos del k-drama proyectarán

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Política

Comisión de Ética cancela sesión donde se definiría denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores

Revisa la lista de candidatos presidenciales para Elecciones Perú 2026

Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y dónde votar por Delia Espinoza o Humberto Abanto

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Comisión de Ética cancela sesión donde se definiría denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores

Revisa la lista de candidatos presidenciales para Elecciones Perú 2026

Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y dónde votar por Delia Espinoza o Humberto Abanto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025