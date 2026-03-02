Carlos Álvarez tras señalamientos por su vida personal: “Yo soy lo que soy y no pido excusas por eso”

Carlos Álvarez, quien aspira a la Presidencia con el partido País para Todos, fue entrevistado por Rosa María Palacios en el programa ‘Sin guion’ y partió aclarando el tema de su vida privada tras la interrogante que le hiciera la conductora sobre si estaría dispuesto a sacrificar esto de llegar a ser presidente. “Yo sé que eso crea morbo, ¿no? Los periodistas me preguntan y por eso me invitan. ¿Qué puedo decir?... Yo soy lo que soy y no pido excusas por eso... El sol sale igual para mí y para todos y punto”, contestó de manera rotunda.

El comediante manifestó, asimismo, que como artista no ha sido ajeno a esta situación, pero que él nunca ha hecho de su “vida privada” ni familiar un “circo” o espectáculo. “Eso se lo dejo a otras personas…”, dijo y a la vez pidió respeto por el manejo de su vida íntima.

“Hay que ser feliz, ser feliz como quieras, llevando tu sexualidad como quieras. Eso no puede ser, para mí, motivo de persecución o señalamiento mientras no haga daño al otro”, expresó de manera clara el humorista y agregó que vería para que desde el Congreso se promueva una ley en favor de la unión de parejas del mismo sexo.

Por otro lado, Álvarez indicó que lo que lo diferencia de los demás candidatos es que él no viene del mundo “político”. Dicho esto, resaltó su incursión en el sector artístico y sus más de cuarenta años de trayectoria, la cual le ha permitido hacer mucha labor social y estar “cerca de la gente”.

“Yo me pregunto cuántos de los políticos que están llenos de pergaminos y de títulos, que aparte están procesados o presos, ¿no?, y que no han hecho nada por el país, que dicen que lo saben todo, pero no resuelven nada (…) Lo que le falta a la política es humanidad”, señaló el actor cómico.

Tras la desventaja que le mencionara Palacios por el hecho de no contar con una “estructura académica” que lo respalde, el imitador respondió enfáticamente que buscará suplir esto con “liderazgo, decisión política, voluntad y un gran equipo”. Así, refirió que es este conjunto de cualidades las que se necesitan para resolver problemáticas como la de la anemia infantil en nuestro país. “En vez de gastar en la franja electoral, yo gastaría mejor en erradicar la anemia”, añadió el exconductor televisivo.

El candidato presidencial afirmó finalmente que su principal objetivo es “pacificar el Perú” y recuperar la dignidad tanto de la Presidencia de la República como del Congreso, que han sido tomados por partidos políticos que tan solo ven al Estado como un “botín”, para lo cual plantea hacer una “limpieza” urgente dentro de todas estas instituciones.