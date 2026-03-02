Una fuga y deflagración de gas en La Convención, Cusco generó que se racione el abastecimiento. | Foto: composición LR/ Andina

La fuga y deflagración del gas natural registrada en Cusco han ocasionado que el Estado adopte medidas excepcionales para asegurar el suministro energético en todo el Perú. Ante este escenario, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) dispuso un esquema de racionamiento temporal del combustible hasta el 14 de marzo con el objetivo de evitar un desabastecimiento masivo.

La declaratoria de emergencia establece que el gas disponible se destine de manera prioritaria a los hogares y a los servicios considerados esenciales. De esta forma, se busca garantizar el consumo básico mientras continúan las labores técnicas que permitan restablecer el transporte regular en el menor plazo posible.

Racionamiento de gas natural hasta el 14 de marzo: sectores priorizados

Dentro de este plan, el Minem precisó que el abastecimiento se concentrará en usuarios residenciales y en actividades indispensables para la población. La empresa distribuidora Cálidda informó que aplicó un mecanismo de racionamiento alineado con la disposición oficial.

Este esquema prioriza el suministro a viviendas, comercios y al transporte público masivo de pasajeros que utiliza únicamente gas natural vehicular (GNV). Quedan fuera de esta priorización los vehículos de carga y las unidades livianas, como taxis, coaster y mototaxis.

Comunicado del Ministerio de Energía y Minas ante emergencia en Cusco

El origen de la emergencia se remonta a la mañana del domingo 1 de marzo, cuando se detectó una rotura en los ductos de gas y líquidos operados por Transportadora de Gas del Perú (TGP). El incidente ocurrió en la estación de válvulas ubicada en el kilómetro 43 del sistema de transporte, en el distrito de Megantoni, provincia cusqueña de La Convención, según informó el Minem en un comunicado.

El plan de respuesta se activó alrededor de las 11.00 a. m., tras confirmarse la fuga y la posterior llamarada. La empresa señaló que se desplegaron acciones orientadas a proteger a la población, al personal y al entorno, además de suspender de forma preventiva el transporte de gas natural y líquidos en ese tramo.

Finalmente, TGP indicó que las causas del incidente aún se encuentran bajo investigación y que la empresa permanece a disposición de las autoridades competentes. Mientras tanto, el estado de emergencia permite ejecutar acciones extraordinarias para restablecer el servicio de manera segura y progresiva.