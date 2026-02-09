El magnate de los medios Jimmy Lai, conocido por su feroz crítica al Gobierno chino, fue sentenciado el lunes a 20 años de prisión por un tribunal de Hong Kong, poniendo fin a uno de los casos de seguridad nacional más emblemáticos de la ciudad. El hombre de 78 años fue hallado culpable de conspirar con fuerzas extranjeras y publicar material sedicioso.

El fundador de Apple Daily, periódico combativo y ahora cerrado, fue arrestado en 2020 y se convirtió en símbolo de la resistencia a la creciente represión de Pekín. Durante su juicio, el millonario defendió su inocencia y se declaró "preso político", al denunciar que su encarcelamiento es parte de una persecución política orquestada por Beijing.

Otros colaboradores también fueron condenados. Seis exfuncionarios, junto con un activista y un asistente legal, recibieron penas que van de seis a diez años.

Reacción extranjera ante la sentencia

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la condena como "injusta y trágica", subrayando que esta decisión demuestra hasta qué punto están dispuestos a reprimir a quienes luchan por las libertades fundamentales en la ciudad. "El Sr. Lai y su familia ya han sufrido bastante. Estados Unidos insta a las autoridades a concederle la libertad condicional humanitaria", señaló.

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, aseguró que el gobierno se "involucrará rápidamente en el caso". Además, el país anunció la ampliación del proceso de visado para los residentes de Hong Kong que deseen mudarse, como medida de apoyo ante las crecientes restricciones.

En respuesta, un portavoz de la embajada china en Londres instó a Gran Bretaña a "respetar la soberanía judicial" y a "dejar de interferir en el Estado de derecho y en los asuntos internos".

El rol de Apple Daily en las protestas de 2019

Las masivas protestas antigubernamentales de 2019, que comenzaron en oposición a un controvertido proyecto de ley de extradición, colocaron a Apple Daily en el centro del debate. El periódico se convirtió en una de las voces más críticas, cubriendo de manera exhaustiva las manifestaciones y posicionándose claramente en contra.

De acuerdo a las acusaciones presentadas en su juicio, el medio no solo reportó sobre las marchas, sino que también publicó artículos que incitaban a la movilización, lo que fue interpretado como una estrategia destinada a promover sanciones internacionales contra Hong Kong y su gobierno.

La defensa argumentó que lo publicado estaba dentro del marco del derecho a la libertad de expresión e insistió en que no representaba una incitación a la sedición ni formaba parte de una conspiración con actores externos. Según se explicó, las piezas cumplían simplemente con el ejercicio de periodismo independiente.