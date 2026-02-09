El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue secuestrado la noche de este domingo 8 de febrero en la urbanización Los Chorros, en Caracas, Venezuela apenas horas después de haber recuperado su libertad tras permanecer detenido durante varios meses.

La noticia fue difundida inicialmente desde la cuenta oficial del propio Guanipa en la red social X, donde se informó que un grupo de hombres armados y vestidos de civil lo interceptó y se lo llevó por la fuerza.

Familia de Juan Pablo Guanipa denuncia su secuestro

Según informaron sus familiares, Guanipa fue abordado por aproximadamente diez hombres que no portaban identificación y que llegaron a la zona en al menos cuatro vehículos. La denuncia fue reforzada posteriormente con un video difundido en redes sociales.

En las imágenes, Ramón Guanipa, hijo del opositor, confirmó el hecho y pidió apoyo internacional. “Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado”, afirmó, señalando que su padre se encontraba participando en una actividad cuando ocurrió la situación.

El joven detalló que los captores utilizaron armas de fuego para intimidar a su padre y a sus acompañantes. Asimismo, indicó que lograron identificar algunos de las unidades involucradas, entre ellos está un Toyota Corolla plateado, una camioneta Range Rover blanca y un Renault Symbol.

Primero Justicia y María Corina Machado emiten comunicado

Tras la denuncia de la familia, el partido Primero Justicia, al que pertenece Juan Pablo Guanipa, emitió un pronunciamiento en el que calificó lo ocurrido como un secuestro y responsabilizó a las autoridades venezolanas por la integridad física del dirigente opositor.

Comunicado de María Corina Machado. Captura: X

“Hacemos responsables a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello de cualquier daño contra la vida de Juan Pablo”, se lee en el post de X.

La organización política exigió una fe de vida inmediata y la liberación del exdiputado, señalando que se trata de un nuevo acto de persecución contra la disidencia venezolana.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado también alertó a la comunidad internacional a través de sus redes sociales y confirmó que los hechos ocurrieron en Los Chorros. “Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, escribió.