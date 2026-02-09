Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado, es secuestrado en Caracas horas después de recuperar su libertad
Machado y familiares del opositor indicaron que Guanipa fue interceptado por hombres armados en Los Chorros, Caracas, tras participar en una actividad política y de haber recuperado su libertad tras 8 meses de detención.
- Exdiputados de Venezuela aseguran que Machado busca cambiar las prioridades de Trump para promover elecciones libres y una transición democrática
- Machado asegura que ley amnistía general propuesta por Delcy Rodríguez es un ”camino” hacia la democracia en Venezuela
El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue secuestrado la noche de este domingo 8 de febrero en la urbanización Los Chorros, en Caracas, Venezuela apenas horas después de haber recuperado su libertad tras permanecer detenido durante varios meses.
La noticia fue difundida inicialmente desde la cuenta oficial del propio Guanipa en la red social X, donde se informó que un grupo de hombres armados y vestidos de civil lo interceptó y se lo llevó por la fuerza.
TE RECOMENDAMOS
PAJERÍGATE: VISITAS NOCTURNAS A PALACIO Y CONTRATOS MILLONARIOS |LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
PUEDES VER María Corina Machado dice que será presidente "cuando llegue el momento" y afirma que no estaría en riesgo si regresa a Venezuela
Familia de Juan Pablo Guanipa denuncia su secuestro
Según informaron sus familiares, Guanipa fue abordado por aproximadamente diez hombres que no portaban identificación y que llegaron a la zona en al menos cuatro vehículos. La denuncia fue reforzada posteriormente con un video difundido en redes sociales.
En las imágenes, Ramón Guanipa, hijo del opositor, confirmó el hecho y pidió apoyo internacional. “Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado”, afirmó, señalando que su padre se encontraba participando en una actividad cuando ocurrió la situación.
PUEDES VER Juan Pablo Guanipa, aliado de María Corina Machado, fue excarcelado tras más de 8 meses recluido en Caracas
El joven detalló que los captores utilizaron armas de fuego para intimidar a su padre y a sus acompañantes. Asimismo, indicó que lograron identificar algunos de las unidades involucradas, entre ellos está un Toyota Corolla plateado, una camioneta Range Rover blanca y un Renault Symbol.
Primero Justicia y María Corina Machado emiten comunicado
Tras la denuncia de la familia, el partido Primero Justicia, al que pertenece Juan Pablo Guanipa, emitió un pronunciamiento en el que calificó lo ocurrido como un secuestro y responsabilizó a las autoridades venezolanas por la integridad física del dirigente opositor.
Comunicado de María Corina Machado. Captura: X
“Hacemos responsables a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello de cualquier daño contra la vida de Juan Pablo”, se lee en el post de X.
La organización política exigió una fe de vida inmediata y la liberación del exdiputado, señalando que se trata de un nuevo acto de persecución contra la disidencia venezolana.
Por su parte, la líder opositora María Corina Machado también alertó a la comunidad internacional a través de sus redes sociales y confirmó que los hechos ocurrieron en Los Chorros. “Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, escribió.