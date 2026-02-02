El estudio de la Universidad de Oxford señala que las regiones tropicales y subtropicales de África, Centroamérica y Sudamérica enfrentarán los mayores incrementos de calor extremo en 2050. | Composición LR/AFP/National Geographic

Un estudio de la Universidad de Oxford, publicado en Nature Sustainability, advierte que el calentamiento global de 2 °C expondrá a 3,79 mil millones de personas al calor extremo para el año 2050. Esta cifra representa el 41 % de la población mundial, un aumento drástico frente al 23% registrado en 2010. La investigación utiliza datos de grados-día de refrigeración (GRD) para medir la demanda térmica y las variaciones de temperatura global.

Los científicos señalan que los impactos más graves ocurrirán incluso antes de superar el límite de 1,5 °C en naciones del mundo, como en América Latina. Ante este escenario, el informe subraya la necesidad de medidas urgentes de adaptación y mitigación para proteger la salud, la infraestructura y las economías. La comunidad internacional enfrenta el reto de reducir los riesgos climáticos que amenazan a casi la mitad del planeta en las próximas décadas.

¿Cuáles son los 6 países de América Latina que vivirían bajo condiciones de calor extremo en 2050?

El estudio señala que las regiones tropicales y subtropicales de África, Centroamérica y Sudamérica enfrentarán los mayores incrementos de calor extremo. Dentro de este panorama, Brasil, Venezuela y Paraguay en el sur, junto con Honduras, Guatemala y Nicaragua en el centro, destacan entre las veinte naciones con las variaciones más altas en grados-día de refrigeración a nivel global. Esta tendencia conlleva una exposición térmica superior para sus habitantes hacia el año 2050.

Aunque la región experimenta una mayor mortalidad y altos costos económicos por la pérdida de productividad, Perú queda fuera de la lista de los seis países con las peores proyecciones climáticas. El análisis de Oxford omite a este país andino del ranking de mayor riesgo, a pesar de la vulnerabilidad general del continente frente al cambio climático. La ausencia de los peruanos en este grupo crítico resalta una diferencia importante en la intensidad del impacto esperado para las próximas décadas.

La ubicación geográfica y los patrones climáticos locales funcionan como factores determinantes que alejan a Perú de los resultados más severos del informe. Si bien el país no es inmune al estrés térmico o al alza de temperaturas, su distancia respecto al ecuador influye en que no figure de forma tan marcada en esta estadística específica. El reporte concentra así la urgencia en los vecinos regionales que presentan una trayectoria de calentamiento mucho más acelerada.

Escenarios para Perú y otros países del mundo hacia 2050

Hacia el año 2050, el incremento del calentamiento global por encima de los 2 °C generará cambios significativos en el clima de Perú. Aunque los modelos de Oxford no lo sitúan en el rango de máxima criticidad, el país enfrentará un ascenso en las temperaturas y una mayor recurrencia de eventos de calor intenso. Esta situación agravará las vulnerabilidades actuales, especialmente mediante sequías estacionales y olas de calor más frecuentes en la región andina.

En el ámbito internacional, el impacto del calor extremo se concentrará en zonas con alta densidad poblacional y ubicaciones geográficas tropicales. Países como India, Nigeria, Indonesia, Bangladesh, Pakistán y Filipinas destacan como los puntos de mayor riesgo ante la exposición térmica. En estas naciones, la combinación de factores demográficos y climáticos elevará la peligrosidad de las condiciones atmosféricas para sus habitantes.

Por otro lado, territorios de climas tradicionalmente fríos como Austria, Canadá, Reino Unido y el norte de Europa experimentarán una transformación notable en sus patrones habituales. Si bien sus temperaturas absolutas no alcanzarán los máximos globales, el aumento proporcional de días calurosos respecto a su registro histórico será drástico. Este fenómeno impondrá retos críticos para la adaptación social y la resistencia de su infraestructura actual.

Riesgos del calor extremo para la salud

