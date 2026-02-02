HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LAS 10 DEL DÍA con CÉSAR ROMERO | PROGRAMA del 02/02/26

Mundo

Estos son los 6 países de América Latina que vivirían bajo condiciones de calor extremo en 2050: ¿Perú figura en la lista?

El calentamiento global de 2 °C expondrá a 3,79 mil millones de personas al calor extremo para 2050, entre ellas a quienes habitan en América Latina.

El estudio de la Universidad de Oxford señala que las regiones tropicales y subtropicales de África, Centroamérica y Sudamérica enfrentarán los mayores incrementos de calor extremo en 2050.
El estudio de la Universidad de Oxford señala que las regiones tropicales y subtropicales de África, Centroamérica y Sudamérica enfrentarán los mayores incrementos de calor extremo en 2050. | Composición LR/AFP/National Geographic

Un estudio de la Universidad de Oxford, publicado en Nature Sustainability, advierte que el calentamiento global de 2 °C expondrá a 3,79 mil millones de personas al calor extremo para el año 2050. Esta cifra representa el 41 % de la población mundial, un aumento drástico frente al 23% registrado en 2010. La investigación utiliza datos de grados-día de refrigeración (GRD) para medir la demanda térmica y las variaciones de temperatura global.

Los científicos señalan que los impactos más graves ocurrirán incluso antes de superar el límite de 1,5 °C en naciones del mundo, como en América Latina. Ante este escenario, el informe subraya la necesidad de medidas urgentes de adaptación y mitigación para proteger la salud, la infraestructura y las economías. La comunidad internacional enfrenta el reto de reducir los riesgos climáticos que amenazan a casi la mitad del planeta en las próximas décadas.

TE RECOMENDAMOS

GORRITI SE PRONUNCIA ANTE INTENTO DE TOMA DEL PODER JUDICIAL | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Universidad de China supera a Harvard y se convierte en el nuevo líder en producción científica e investigación en el mundo, según ranking

lr.pe

¿Cuáles son los 6 países de América Latina que vivirían bajo condiciones de calor extremo en 2050?

El estudio señala que las regiones tropicales y subtropicales de África, Centroamérica y Sudamérica enfrentarán los mayores incrementos de calor extremo. Dentro de este panorama, Brasil, Venezuela y Paraguay en el sur, junto con Honduras, Guatemala y Nicaragua en el centro, destacan entre las veinte naciones con las variaciones más altas en grados-día de refrigeración a nivel global. Esta tendencia conlleva una exposición térmica superior para sus habitantes hacia el año 2050.

Aunque la región experimenta una mayor mortalidad y altos costos económicos por la pérdida de productividad, Perú queda fuera de la lista de los seis países con las peores proyecciones climáticas. El análisis de Oxford omite a este país andino del ranking de mayor riesgo, a pesar de la vulnerabilidad general del continente frente al cambio climático. La ausencia de los peruanos en este grupo crítico resalta una diferencia importante en la intensidad del impacto esperado para las próximas décadas.

La ubicación geográfica y los patrones climáticos locales funcionan como factores determinantes que alejan a Perú de los resultados más severos del informe. Si bien el país no es inmune al estrés térmico o al alza de temperaturas, su distancia respecto al ecuador influye en que no figure de forma tan marcada en esta estadística específica. El reporte concentra así la urgencia en los vecinos regionales que presentan una trayectoria de calentamiento mucho más acelerada.

PUEDES VER: Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

lr.pe

Escenarios para Perú y otros países del mundo hacia 2050

Hacia el año 2050, el incremento del calentamiento global por encima de los 2 °C generará cambios significativos en el clima de Perú. Aunque los modelos de Oxford no lo sitúan en el rango de máxima criticidad, el país enfrentará un ascenso en las temperaturas y una mayor recurrencia de eventos de calor intenso. Esta situación agravará las vulnerabilidades actuales, especialmente mediante sequías estacionales y olas de calor más frecuentes en la región andina.

En el ámbito internacional, el impacto del calor extremo se concentrará en zonas con alta densidad poblacional y ubicaciones geográficas tropicales. Países como India, Nigeria, Indonesia, Bangladesh, Pakistán y Filipinas destacan como los puntos de mayor riesgo ante la exposición térmica. En estas naciones, la combinación de factores demográficos y climáticos elevará la peligrosidad de las condiciones atmosféricas para sus habitantes.

Por otro lado, territorios de climas tradicionalmente fríos como Austria, Canadá, Reino Unido y el norte de Europa experimentarán una transformación notable en sus patrones habituales. Si bien sus temperaturas absolutas no alcanzarán los máximos globales, el aumento proporcional de días calurosos respecto a su registro histórico será drástico. Este fenómeno impondrá retos críticos para la adaptación social y la resistencia de su infraestructura actual.

PUEDES VER: El país de América Latina que supera a Perú y Brasil con la mayor exportación de bananas, una fruta muy deseada por EE.UU. y China

lr.pe

Riesgos del calor extremo para la salud

El incremento de las temperaturas y eventos prolongados de calor extremo representan amenazas directas para la salud humana, especialmente en poblaciones vulnerables. Estudios sobre el impacto sanitario del calor señalan múltiples efectos adversos, entre ellos:

  • Golpe de calor: elevación peligrosa de la temperatura corporal, confusión y fallo orgánico.
  • Agotamiento por calor: deshidratación, fatiga, mareos.
  • Problemas cardiovasculares: estrés cardíaco y riesgo de infarto.
  • Dificultades respiratorias: agravamiento de enfermedades como asma y EPOC.
  • Deshidratación y daños renales.
Notas relacionadas
Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

LEER MÁS
Universidad de China supera a Harvard y se convierte en el nuevo líder en producción científica e investigación en el mundo, según ranking

Universidad de China supera a Harvard y se convierte en el nuevo líder en producción científica e investigación en el mundo, según ranking

LEER MÁS
Investigadores de EE.UU. advierten que el caucho usado en canchas de fútbol con grass sintético libera compuestos tóxicos

Investigadores de EE.UU. advierten que el caucho usado en canchas de fútbol con grass sintético libera compuestos tóxicos

LEER MÁS
Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

LEER MÁS
Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

LEER MÁS
Universidad de China supera a Harvard y se convierte en el nuevo líder en producción científica e investigación en el mundo, según ranking

Universidad de China supera a Harvard y se convierte en el nuevo líder en producción científica e investigación en el mundo, según ranking

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos chinos revelan que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

Boric confirma inscripción de Michelle Bachelet para dirigir la ONU, mientras Kast evita expresar una postura

Indecopi multa a La Tinka con S/18.651 y le ordena devolver S/23.800 a usuario por bloquear su cuenta de Te Apuesto injustificadamente

Mundo

Boric confirma inscripción de Michelle Bachelet para dirigir la ONU, mientras Kast evita expresar una postura

Examen en Brasil evidencia que 13.000 alumnos a punto de acabar Medicina no están listos para ejercer

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025