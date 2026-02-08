Rouble Nagi recibió el Premio Global a la Enseñanza por su proyecto que ya creó más de 800 centros educativos | Foto: AP/ Composición LR

Rouble Nagi recibió el Premio Global a la Enseñanza por su proyecto que ya creó más de 800 centros educativos | Foto: AP/ Composición LR

Rouble Nagi, una profesora de la India, fue galardonada con el Premio Global a la Enseñanza 2026, uno de los reconocimientos más importantes en el sector educativo, distinción que viene acompañada de un millón de dólares, otorgado durante la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

La condecoración reconoce su labor transformadora al frente de la Rouble Nagi Art Foundation, una organización que ha establecido más de 800 centros educativos en más de 100 comunidades de la India, muchos de ellos en zonas donde los niños no asistían a la escuela.

La iniciativa de Nagi combina arte y educación: convierte paredes abandonadas en murales interactivos que enseñan alfabetización, matemáticas, ciencia, higiene y otros temas, creando espacios de aprendizaje accesibles para miles de niños.

¿Qué planea hacer con el millón de dólares la maestra?

El premio no marcará un punto final, sino un nuevo comienzo. La educadora planea convertir ese dinero en un instituto de formación profesional y alfabetización digital gratuito, pensado para dar herramientas reales a niños y jóvenes de sectores vulnerables. Más que hablar de cifras, su apuesta es abrir puertas al estudio y trabajo. Con ese paso, busca que su proyecto crezca y deje una huella duradera en las comunidades donde trabaja.

¿Quiénes son los responsables de entregar este premio?

Detrás del Premio Global a la Enseñanza está la Fundación Varkey, creada por el empresario y filántropo Sunny Varkey, una de las figuras más influyentes del sector educativo privado a nivel mundial. Además de impulsar este reconocimiento, Varkey es fundador de GEMS Education, una de las mayores redes de escuelas privadas del planeta, con operaciones en países como Egipto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

El grupo educativo está valorado en miles de millones de dólares y ha crecido de la mano del desarrollo de Dubái, una ciudad donde la educación privada cumple un rol clave. En este modelo, son precisamente estas instituciones las que atienden a los hijos de los trabajadores extranjeros que sostienen gran parte de la actividad económica local.