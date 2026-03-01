Miranda Capurro hace su debut musical con tema 'Mi otra mitad' tras salir de la conducción de Zaca TV

Miranda Capurro, reconocida influencer peruana, abrió un nuevo capítulo en su carrera con su debut musical. La creadora de contenido presentó 'Otra mitad', su primer sencillo, con el que busca consolidar una propuesta de pop urbano y una identidad artística propia.

El estreno del single llega en un contexto de cambios profesionales: el 25 de enero, el equipo de Zaca TV confirmó la salida de tres integrantes, entre ellas la influencer. En medio de especulaciones, se difundió que su decisión respondía a nuevos proyectos y a la intención de mantener flexibilidad ante oportunidades futuras.

PUEDES VER: Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

Miranda Capurro se lanza como cantante y muestra nueva faceta

Con 'Otra mitad', Miranda Capurro apuesta por una sonoridad urbana y melodías envolventes, bajo la producción de Paulo César Morales. El tema funciona como carta de presentación y, a la vez, como la antesala de un EP anunciado como próximo, orientado a reflejar una evolución musical con mayor intensidad interpretativa.

La influencer también participa de forma activa en la creación: es autora de la letra de 'Otra mitad', con aportes de Beto Gómez, Paulo Morales y Uawa. La canción narra una historia de amor desde una mirada contemporánea, centrada en la idea de dos personas que se reconocen como “la otra mitad”.

En paralelo al lanzamiento, Miranda Capurro presentó un videoclip dirigido por Rubí del Talismán, en un formato de estética cinematográfica. El rodaje se realizó en locaciones a las afueras de la capital e incluye secuencias coreográficas con participación de bailarines, actores e influencers, con Miranda al centro de la puesta en escena.

¿Por qué la influencer Miranda Capurro se fue de Zaca TV?

La salida de Miranda Capurro de Zaca TV fue confirmada el 25 de enero por el equipo del programa digital, que venía registrando crecimiento de audiencia. Tras el anuncio, surgieron versiones sobre los motivos, pero se difundió una explicación vinculada a decisiones profesionales.

Gino Tassara, productor de cine y conductor del programa digital 'Mañanas al mango', indicó que Miranda Capurro ya le había comentado su intención de no renovar contrato. “Miranda ya me había contado antes de todo que se salía de Zaca. Le ha costado mucho…”, señaló, y añadió que la influencer no quería “atarse” por un año, ya que —según explicó— prefería mantener abierta la posibilidad de nuevas oportunidades.