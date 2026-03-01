HOYSuscripcion LR Focus

Bélgica detiene a petrolero por ser parte de flota fantasma rusa que navegaba con bandera falsa en el mar del Norte

La incautación del buque expone el funcionamiento de embarcaciones clandestinas que permite a Rusia mover combustible sin seguros ni registros confiables, una práctica que incrementa los riesgos ambientales y refuerza la presión europea para hacer cumplir las sanciones.

El abordaje fue ejecutado por fuerzas armadas belgas con apoyo de la Marina francesa.
El abordaje fue ejecutado por fuerzas armadas belgas con apoyo de la Marina francesa. | Foto: Emmanuel Macron / X

Bélgica interceptó y puso bajo custodia un petrolero sospechoso de integrar la llamada “flota fantasma” rusa, una red de embarcaciones que, según las autoridades europeas, se utiliza para esquivar las sanciones internacionales impuestas a Moscú. La operación se realizó durante la madrugada del domingo 1 de marzo de 2026 en aguas del mar del Norte y culminó con el traslado del buque al puerto de Zeebrugge, en Brujas.

El abordaje fue ejecutado por fuerzas armadas belgas con apoyo de la Marina francesa. El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, informó que su incautación se ampara en las sanciones vigentes contra Rusia. Horas después, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó la participación de su país y calificó la acción como un golpe directo contra los mecanismos de financiación del conflicto.

Unión Europea mantiene sanciones contra 597 navíos que transportan crudo

Desde Bruselas, el ministro del Exterior belga, Maxime Prévot, precisó que el operativo se enmarca en el Grupo de Trabajo Internacional sobre la Flota Fantasma, que reúne a países del G7, además de socios nórdicos y bálticos. Según explicó, estas acciones buscan hacer efectivas las sanciones, que pierden impacto si no se aplican en el terreno marítimo.

La Unión Europea mantiene restricciones sobre 597 navíos vinculados a esta red, a los que se les prohíbe el acceso a puertos comunitarios y la prestación de servicios clave para el transporte de combustible. De acuerdo con analistas del sector, hasta cuatro de cada cinco naves rusas carecen de un seguro reconocido por los principales clubes internacionales, lo que evidencia el peso creciente de esta flota paralela.

La Unión Europea mantiene restricciones sobre 597 buques vinculados a esta red, a los que se les prohíbe el acceso a puertos comunitarios y la prestación de servicios clave para el transporte de crudo. Foto: AFP

Las autoridades sospechan que estas embarcaciones operan con barcos antiguos, mal mantenidos y con coberturas limitadas ante eventuales derrames. A ello se suma que gran parte de las exportaciones marítimas del hidrocarburo parte de puertos del Báltico y del mar Negro, rutas que obligan a estos buques a cruzar aguas europeas de forma recurrente.

Riesgos, evasión y control en el mar del Norte

Para ocultar el origen del denominado 'oro negro', estas unidades navales suelen realizar transferencias de carga en alta mar, desactivar o manipular sus sistemas de identificación automática y cambiar con frecuencia de nombre o bandera. En algunos casos, incluso emiten números de registro correspondientes a buques ya retirados, una práctica que especialistas comparan con el uso de identidades falsas.

Datos de la empresa de análisis marítimo Windward indican que el número de navíos con insignia irregular creció al menos 65% en los primeros ocho meses de 2025 y que esta red clandestina podría superar las 1.300 embarcaciones. En paralelo, proliferan registros de estandartes poco fiables, algunos sin capacidad real de supervisión.

El tanquero interceptado permanecerá en Zeebrugge mientras las autoridades belgas completan los procedimientos judiciales y administrativos. Fuentes oficiales señalaron que el caso será seguido de cerca por instancias europeas y servirá como referencia para futuras operaciones conjuntas, en un contexto donde la vigilancia marítima se consolida como una pieza clave para limitar la financiación indirecta de la guerra en Ucrania.

