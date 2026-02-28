HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Tabla de la Liga Peruana de Vóley: posiciones y programación de partidos de la fecha 8 de la segunda fase

Para el inicio de la fecha 8, Alianza Lima lidera el torneo, seguido por San Martín y Universitario, que dejó puntos importantes ante Géminis.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/ Instagram
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/ Instagram

Para esta fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley, habrá partidos con muchas emociones. Tras finalizar la fecha 7, en donde hubo sorpresas en los resultados, los marcadores alteraron la ubicación de los equipos en la tabla de posiciones, generando así expectativas para lo que será esta jornada y dejando en expectativa qué equipo será el campeón de la LPV.

La fecha 8 tendrá como uno de los partidos principales el Universitario de Deportes vs Alianza Lima, el cual se llevará a cabo este 1 de marzo, por lo que nadie querrá perderse este partidazo. A continuación, la programación de los partidos y la tabla de posiciones del campeonato peruano de vóley.

PUEDES VER: Natalia Málaga explicó por qué surcoreana Se-Yun Park no juega seguido en Géminis: "No está apta para el nivel que estamos enfrentando"

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Para el inicio de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima se encuentra en el primer lugar, seguido por San Martín, esto después de que Universitario dejara puntos cuando enfrentó a Géminis de Natalia Málaga.

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Alianza Lima1816249:1646
2.San Martín1815351:2046
3.Universitario1715348:1744
4. Deportivo Géminis 1810835:3128
5.Regatas Lima1810838:3327
6.Atlético Atenea189938:3529
7.Circolo Sportivo Italiano1881031:3924
8.Deportivo Soan1851328:4218
9..Rebaza Acosta1851326:4515
10.Olva Latino1851322:4614

Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley

Estos serán los partidos que tendremos a partir de este mismo sábado 28 de febrero. A continuación, la programación de encuentros, así como los horarios para que no te pierdas el compromiso de tu equipo favorito.

Sábado 28 de febrero

  • Deportivo Géminis vs Deportivo Soan | 2:30 p. m. | Polideportivo Lucha Fuentes
  • Regatas Lima vs Rebaza Acosta | 5:00 p. m. | Polideportivo Lucha Fuentes
  • San Martín vs Circolo Sportivo Italiano | 7:00 p. m. | Polideportivo Lucha Fuentes

Domingo 1 de marzo

  • Atlético Atenea vs Olva Latino | 3:00 p. m. | Polideportivo Lucha Fuentes
  • Universitario de Deportes vs Alianza Lima | 5:00 p. m. | Polideportivo Lucha Fuentes

PUEDES VER: Natalia Málaga dejó fuerte crítica a sus jugadoras pese a triunfo de Géminis 3-1 contra Universitario: "No se la creen"

lr.pe

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley?

Para ver todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley, podrás hacerlo mediante la señal de Latina Televisión, que ofrece la cobertura completa de los encuentros del campeonato peruano de vóley. Podrás seguirlos tanto por señal abierta como a través de su página web y su aplicación oficial.

Estas opciones permiten a los hinchas acceder a las transmisiones en vivo de manera gratuita desde cualquier dispositivo y lugar. Además, también tienes la opción de seguir la cobertura de los partidos aquí, en La República Deportes.

Natalia Málaga explicó por qué surcoreana Se-Yun Park no juega seguido en Géminis: "No está apta para el nivel que estamos enfrentando"

Natalia Málaga explicó por qué surcoreana Se-Yun Park no juega seguido en Géminis: "No está apta para el nivel que estamos enfrentando"

Natalia Málaga dejó fuerte crítica a sus jugadoras pese a triunfo de Géminis 3-1 contra Universitario: "No se la creen"

Natalia Málaga dejó fuerte crítica a sus jugadoras pese a triunfo de Géminis 3-1 contra Universitario: "No se la creen"

Universitario cayó derrotado frente Géminis por la Liga Peruana de Vóley: conjunto crema se ponen terceras en la tabla de posiciones

Universitario cayó derrotado frente Géminis por la Liga Peruana de Vóley: conjunto crema se ponen terceras en la tabla de posiciones

