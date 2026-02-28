Tabla de la Liga Peruana de Vóley: posiciones y programación de partidos de la fecha 8 de la segunda fase

Para esta fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley, habrá partidos con muchas emociones. Tras finalizar la fecha 7, en donde hubo sorpresas en los resultados, los marcadores alteraron la ubicación de los equipos en la tabla de posiciones, generando así expectativas para lo que será esta jornada y dejando en expectativa qué equipo será el campeón de la LPV.

La fecha 8 tendrá como uno de los partidos principales el Universitario de Deportes vs Alianza Lima, el cual se llevará a cabo este 1 de marzo, por lo que nadie querrá perderse este partidazo. A continuación, la programación de los partidos y la tabla de posiciones del campeonato peruano de vóley.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Para el inicio de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima se encuentra en el primer lugar, seguido por San Martín, esto después de que Universitario dejara puntos cuando enfrentó a Géminis de Natalia Málaga.

# EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Alianza Lima 18 16 2 49:16 46 2. San Martín 18 15 3 51:20 46 3. Universitario 17 15 3 48:17 44 4. Deportivo Géminis 18 10 8 35:31 28 5. Regatas Lima 18 10 8 38:33 27 6. Atlético Atenea 18 9 9 38:35 29 7. Circolo Sportivo Italiano 18 8 10 31:39 24 8. Deportivo Soan 18 5 13 28:42 18 9.. Rebaza Acosta 18 5 13 26:45 15 10. Olva Latino 18 5 13 22:46 14

Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley

Estos serán los partidos que tendremos a partir de este mismo sábado 28 de febrero. A continuación, la programación de encuentros, así como los horarios para que no te pierdas el compromiso de tu equipo favorito.

Sábado 28 de febrero

Deportivo Géminis vs Deportivo Soan | 2:30 p. m. | Polideportivo Lucha Fuentes

Regatas Lima vs Rebaza Acosta | 5:00 p. m. | Polideportivo Lucha Fuentes

San Martín vs Circolo Sportivo Italiano | 7:00 p. m. | Polideportivo Lucha Fuentes

Domingo 1 de marzo

Atlético Atenea vs Olva Latino | 3:00 p. m. | Polideportivo Lucha Fuentes

Universitario de Deportes vs Alianza Lima | 5:00 p. m. | Polideportivo Lucha Fuentes

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley?

Para ver todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley, podrás hacerlo mediante la señal de Latina Televisión, que ofrece la cobertura completa de los encuentros del campeonato peruano de vóley. Podrás seguirlos tanto por señal abierta como a través de su página web y su aplicación oficial.

Estas opciones permiten a los hinchas acceder a las transmisiones en vivo de manera gratuita desde cualquier dispositivo y lugar. Además, también tienes la opción de seguir la cobertura de los partidos aquí, en La República Deportes.