HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

India y su ambiciosa ofensiva para explotar tres minerales codiciados por China de este país de América Latina

Con un aumento del 72% en las importaciones desde un país latinoamericano, India asegura un suministro constante de minerales estratégicos, lo que resalta su interés en diversificar inversiones en esta parte del mundo.

India lanza ofensiva para explotar en Chile, tres minerales muy codiciados por China.
India lanza ofensiva para explotar en Chile, tres minerales muy codiciados por China. | Chat GPT LR

El gobierno de la India ha dado a conocer su nueva estrategia para garantizar el acceso a litio, cobre, cobalto y tierras raras en Chile, con el objetivo de competir con China por el control de estos recursos vitales. Dicha iniciativa podría tener un impacto significativo en el tratado de libre comercio que está a punto de concretarse con el vecino país.

“Lanzaremos la Misión de Minerales Críticos para la producción nacional, el reciclaje de minerales críticos y la adquisición de activos de minerales críticos en el extranjero”, explicó la ministra de Finanzas india, Nirmala Sitharaman.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ DOMINGO PÉREZ RESPONDE TRAS AMENAZAS DE KEIKO FUJIMORI | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

lr.pe

India apunta a rivalizar con China en el mercado minero

Con el lanzamiento de su nuevo proyecto, presentada durante la exposición del presupuesto en el Parlamento, Nueva Delhi tiene la intención de ingresar al mercado global para adquirir activos mineros, con lo que rivaliza directamente con Pekín, que ha dominado las reservas durante años.

El núcleo de este proyecto es la eliminación completa de los impuestos sobre la importación de 25 materiales esenciales, lo que permitiría que aquello lleguen a Chile sin ningún costo adicional.

“Propongo eximir totalmente de derechos de aduana a 25 minerales críticos y reducir el arancel básico sobre dos de ellos. Esto proporcionará un gran impulso al procesamiento y refinado y ayudará a asegurar su disponibilidad para estos sectores estratégicos e importantes”, comentó Nirmala Sitharaman.

PUEDES VER: China alista una misión histórica: desarrolla dos sondas nucleares para descubrir lo que hay más allá del Sistema Solar

lr.pe

La nueva estrategias de India en América Latina

Con la asignación de fondos específicos para la "adquisición de activos en el extranjero", India confirma que sus empresas estatales, como KABIL, participarán activamente en la compra de yacimientos de litio y cobre en nuestra región. El objetivo principal es ofrecer a los países de América Latina una opción de inversión alternativa a la de Pekín, lo que asegura un suministro constante de materias primas hacia las nuevas plantas de procesamiento en territorio indio.

Este impulso se basa en las advertencias del gobierno indio sobre la excesiva dependencia de China en la cadena de valor de los componentes solares, lo cual se considera un riesgo estratégico. Además, desde Nueva Delhi se destacó que la política tendrá un impacto en países como Chile, Argentina y Brasil, especialmente con la cercanía del acuerdo de libre comercio que está a punto de firmar con Chile, y que incluiría minerales claves para la industria.

PUEDES VER: EE. UU. potencia su estrategia militar y moderniza la base naval de este país de América Latina, donde China construyó un megapuerto

lr.pe

Claves para la tecnología y energía

El creciente interés de India se da en un contexto de fuerte aumento de sus importaciones desde Chile. Según datos oficiales, las compras que realizó al país sudamericano subieron un 72% en el último año fiscal, alcanzando los 2.600 millones de dólares, impulsadas principalmente por los recursos minerales. En cambio, las exportaciones hacia Chile cayeron un 2,46%, situándose en 1.150 millones de dólares.

Por otra parte, el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, destacó que, además del litio y el cobre, también buscan acceder a las vastas reservas chilenas de renio, molibdeno y cobalto, materiales esenciales para la producción de baterías, semiconductores, vehículos eléctricos y sistemas solares.

Notas relacionadas
Trump asegura que India dejará de comprar petróleo ruso y anuncia una reducción recíproca del arancel

Trump asegura que India dejará de comprar petróleo ruso y anuncia una reducción recíproca del arancel

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es EE.UU. ni China

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es EE.UU. ni China

LEER MÁS
¿Por qué la India podría convertirse en la cuarta potencia económica mundial pese a los aranceles impuestos por EE. UU.?

¿Por qué la India podría convertirse en la cuarta potencia económica mundial pese a los aranceles impuestos por EE. UU.?

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

LEER MÁS
El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

India y su ambiciosa ofensiva para explotar tres minerales codiciados por China de este país de América Latina

Científicos descubren un uso práctico para los residuos de café que podría transformar la industria de la construcción

Mirella Paz se despide de Son Tentación y revela el motivo de su salida del grupo de salsa: “Situación que no acepto”

Mundo

Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

China crea su estrategia para las guerras del futuro: drones con IA que destruyen objetivos en solo 5 segundos

China revoluciona el espacio: lanzarán la primera nave capaz de anticipar eventos solares que impactarán la Tierra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

6 personas que entraron a Palacio el 13 de octubre y salieron al día siguiente obtuvieron contratos en Despacho Presidencial

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Gobierno de José Jerí imita al de Bukele: ahora los presos serán rapados y usarán uniformes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025