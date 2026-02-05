El gobierno de la India ha dado a conocer su nueva estrategia para garantizar el acceso a litio, cobre, cobalto y tierras raras en Chile, con el objetivo de competir con China por el control de estos recursos vitales. Dicha iniciativa podría tener un impacto significativo en el tratado de libre comercio que está a punto de concretarse con el vecino país.

“Lanzaremos la Misión de Minerales Críticos para la producción nacional, el reciclaje de minerales críticos y la adquisición de activos de minerales críticos en el extranjero”, explicó la ministra de Finanzas india, Nirmala Sitharaman.

India apunta a rivalizar con China en el mercado minero

Con el lanzamiento de su nuevo proyecto, presentada durante la exposición del presupuesto en el Parlamento, Nueva Delhi tiene la intención de ingresar al mercado global para adquirir activos mineros, con lo que rivaliza directamente con Pekín, que ha dominado las reservas durante años.

El núcleo de este proyecto es la eliminación completa de los impuestos sobre la importación de 25 materiales esenciales, lo que permitiría que aquello lleguen a Chile sin ningún costo adicional.

“Propongo eximir totalmente de derechos de aduana a 25 minerales críticos y reducir el arancel básico sobre dos de ellos. Esto proporcionará un gran impulso al procesamiento y refinado y ayudará a asegurar su disponibilidad para estos sectores estratégicos e importantes”, comentó Nirmala Sitharaman.

La nueva estrategias de India en América Latina

Con la asignación de fondos específicos para la "adquisición de activos en el extranjero", India confirma que sus empresas estatales, como KABIL, participarán activamente en la compra de yacimientos de litio y cobre en nuestra región. El objetivo principal es ofrecer a los países de América Latina una opción de inversión alternativa a la de Pekín, lo que asegura un suministro constante de materias primas hacia las nuevas plantas de procesamiento en territorio indio.

Este impulso se basa en las advertencias del gobierno indio sobre la excesiva dependencia de China en la cadena de valor de los componentes solares, lo cual se considera un riesgo estratégico. Además, desde Nueva Delhi se destacó que la política tendrá un impacto en países como Chile, Argentina y Brasil, especialmente con la cercanía del acuerdo de libre comercio que está a punto de firmar con Chile, y que incluiría minerales claves para la industria.

Claves para la tecnología y energía

El creciente interés de India se da en un contexto de fuerte aumento de sus importaciones desde Chile. Según datos oficiales, las compras que realizó al país sudamericano subieron un 72% en el último año fiscal, alcanzando los 2.600 millones de dólares, impulsadas principalmente por los recursos minerales. En cambio, las exportaciones hacia Chile cayeron un 2,46%, situándose en 1.150 millones de dólares.

Por otra parte, el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, destacó que, además del litio y el cobre, también buscan acceder a las vastas reservas chilenas de renio, molibdeno y cobalto, materiales esenciales para la producción de baterías, semiconductores, vehículos eléctricos y sistemas solares.