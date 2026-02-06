Clientes y técnicos se enfrentan a golpes en galería de Wilson tras un presunto mal servicio en reparación de computadora
El enfrentamiento ocurrió en el segundo piso de la galería Cyber Plaza ubicada al frente del Real Plaza del Centro Cívico.
Un violento enfrentamiento quedó registrado en video dentro de una galería de la avenida Wilson, en el Cercado de Lima. Las imágenes, que circulan en las redes sociales, mostraron a clientes y técnicos de computadoras golpeándose en uno de los pasillos del centro comercial, lo que generó alarma entre las personas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con información recogida por Panamericana, el conflicto comenzó cuando varios clientes regresaron a un puesto de reparación para reclamar por un servicio que, según indicaron, no resolvió las fallas de sus equipos. La discusión fue subiendo de tono ante la falta de una solución clara, hasta que derivó en agresiones físicas.
Clientes y vendedores se enfrentaron violentamente en galería Cyber Plaza
El incidente ocurrió en la galería Cyber Plaza, ubicada frente al Real Plaza del Centro Cívico. La pelea se desató en el segundo piso, donde los involucrados intercambiaron golpes sin importar la presencia de niños y mujeres que transitaban por la zona.
Personal de seguridad intentó intervenir para separar a los implicados, pero por varios minutos no logró controlar la situación. Compradores se vieron obligados a alejarse para evitar resultar afectados por la gresca.
No es la primera vez que se reportan hechos de violencia en zonas comerciales de este tipo. En ocasiones anteriores, disputas por servicios o por la captación de clientes han terminado en enfrentamientos, lo que vuelve a poner en debate las condiciones de seguridad dentro de estas galerías.