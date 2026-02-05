Salud de expresidente Jair Bolsonaro "ha empeorado en los últimos días", aseguran abogados

Bolsonaro afronta una condena larga por intento de golpe de Estado en Brasil. | Telegrafi

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, atraviesa un deterioro en su condición de salud, según informaron sus abogados este miércoles durante una cita con la Corte Suprema del país. La defensa señaló que su estado es "frágil" y que "ha empeorado en los últimos días".

La defensa del exmandatario ultraderechista solicitó ante el máximo órgano del Poder Judicial en Brasil que la Policía Federal entregue con "máxima urgencia" el informe de la pericia médica realizada a Bolsonaro el 20 de enero, ya que consideran que este justificará la solicitud de prisión domiciliaria por razones "humanitarias".

Recientes antecedentes de salud de Bolsonaro en el hospital

Desde la última semana de noviembre de 2025, Bolsonaro estuvo hospitalizado en Brasilia para someterse a cuatro procedimientos quirúrgicos.

La primera operación fue para corregir una hernia inguinal bilateral, mientras que las otras tres tuvieron como objetivo bloquear parcialmente los nervios del diafragma para aliviar las recurrentes crisis de hipo.

Con 70 años, Bolsonaro ha sufrido durante meses episodios de mareos, hipo y vómitos, trastornos que él y su entorno atribuyen a la puñalada que recibió durante un acto de la campaña electoral de 2018.

Bolsonaro declara por delito contra "el honor"

En medio de la incertidumbre sobre su condición de salud, Bolsonaro ofreció declaraciones desde la cárcel, donde cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado, en el marco de las investigaciones por un posible delito contra el "honor" del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, a quien supuestamente vinculó con el crimen organizado.

Según la prensa local, el exjefe de Estado relacionó a Lula con los grupos de narcotráfico que operan en la favela de Alemão, en Río de Janeiro. Bolsonaro también se refirió al actual gobernante brasileño como "borracho" y "atracador"; sin embargo, su defensa asegura que sus declaraciones forman parte de una crítica política.