HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Ángel Páez responde a Rafael López Aliaga y sus amenazas de vida | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Lula da Silva lidera intención de voto en Brasil para las elecciones presidenciales de octubre de 2026

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se posiciona en segundo lugar con un 23%, siendo el principal candidato de la derecha.

Lula podría quedarse nuevamente con la presidencia de Brasil.
Lula podría quedarse nuevamente con la presidencia de Brasil. | AFP

Según una encuesta de la firma Quaest, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales de Brasil en octubre de 2026 con un 36% de apoyo. Le sigue el senador Flávio Bolsonaro, con 23%.

Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, es el principal candidato de la derecha brasileña. El expresidente no puede postularse por estar inhabilitado debido a su condena judicial.

TE RECOMENDAMOS

EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Ejército de EE. UU. incauta un nuevo buque petrolero previo a la reunión entre Donald Trump y María Corina Machado

lr.pe

Otros candidatos a la presidencia

En la encuesta también figuran otros nombres. El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, obtiene 9%, aunque ha descartado postularse. El gobernador de Paraná, Carlos Roberto Massa (Ratinho Jr.), y el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, tienen 7% y 2%, respectivamente.

Además, el exsenador Ronaldo Caiado y Renan Santos obtienen 3% y 1%. También aparece Aldo Rebelo, con 1%.

PUEDES VER: Rusia advierte a Ucrania sobre el poco tiempo que tiene para aceptar las demandas de Moscú y firmar el acuerdo de paz

lr.pe

Posibles resultados en segunda vuelta

Si las elecciones se realizaran hoy, Lula da Silva ganaría en segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro con 45% de los votos frente al 38% de su rival. Otros posibles escenarios de segunda vuelta muestran que Lula se mantiene en ventaja frente a otros candidatos.

PUEDES VER: Amenaza de bomba obliga a avión a aterrizar de emergencia en Barcelona escoltado por dos cazas del Ejército

lr.pe

Indecisión en el electorado

El 18% de los encuestados aún no ha decidido su voto. De ese total, 7% está indeciso y 11% planea votar en blanco o anular su voto.

Notas relacionadas
Putin y Lula da Silva hablaron sobre la situación de Venezuela para garantizar la "soberanía" de Caracas

Putin y Lula da Silva hablaron sobre la situación de Venezuela para garantizar la "soberanía" de Caracas

LEER MÁS
Lula ordena que Brasil deje de representar a Argentina en Venezuela tras casi año y medio y cede su lugar a Italia

Lula ordena que Brasil deje de representar a Argentina en Venezuela tras casi año y medio y cede su lugar a Italia

LEER MÁS
Lula da Silva veta proyecto de ley que busca reducir la pena de Bolsonaro y otros implicados en el intento de golpe en Brasil

Lula da Silva veta proyecto de ley que busca reducir la pena de Bolsonaro y otros implicados en el intento de golpe en Brasil

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

LEER MÁS
Ejército de EE. UU. incauta un nuevo buque petrolero previo a la reunión entre Donald Trump y María Corina Machado

Ejército de EE. UU. incauta un nuevo buque petrolero previo a la reunión entre Donald Trump y María Corina Machado

LEER MÁS
Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País

Elecciones Generales 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

Mundo

Trump y Machado HOY, EN VIVO: reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Cuba recibe y rinde honores a sus 32 soldados muertos durante la intervención de EE. UU. en Venezuela

Ejército de EE. UU. incauta un nuevo buque petrolero previo a la reunión entre Donald Trump y María Corina Machado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País

Elecciones Generales 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Gobierno sabía que empresa árabe no fabrica el avión Antonov

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025