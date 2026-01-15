Lula da Silva lidera intención de voto en Brasil para las elecciones presidenciales de octubre de 2026

Lula podría quedarse nuevamente con la presidencia de Brasil. | AFP

Lula podría quedarse nuevamente con la presidencia de Brasil. | AFP

Según una encuesta de la firma Quaest, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales de Brasil en octubre de 2026 con un 36% de apoyo. Le sigue el senador Flávio Bolsonaro, con 23%.

Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, es el principal candidato de la derecha brasileña. El expresidente no puede postularse por estar inhabilitado debido a su condena judicial.

Otros candidatos a la presidencia

En la encuesta también figuran otros nombres. El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, obtiene 9%, aunque ha descartado postularse. El gobernador de Paraná, Carlos Roberto Massa (Ratinho Jr.), y el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, tienen 7% y 2%, respectivamente.

Además, el exsenador Ronaldo Caiado y Renan Santos obtienen 3% y 1%. También aparece Aldo Rebelo, con 1%.

Posibles resultados en segunda vuelta

Si las elecciones se realizaran hoy, Lula da Silva ganaría en segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro con 45% de los votos frente al 38% de su rival. Otros posibles escenarios de segunda vuelta muestran que Lula se mantiene en ventaja frente a otros candidatos.

Indecisión en el electorado

El 18% de los encuestados aún no ha decidido su voto. De ese total, 7% está indeciso y 11% planea votar en blanco o anular su voto.