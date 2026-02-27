HOYSuscripcion LR Focus

Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño
Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash
Mundo

Avión de la Fuerza Aérea de Bolivia sufrió accidente y cayó sobre varios vehículos en carretera de El Alto

La aeronave cayó sobre la avenida Costanera en El Alto y destruyó más de una decena de motorizados; bomberos, policías y militares acudieron para controlar la emergencia.

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló en El Alto, impactando vehículos y causando varios heridos. Foto: composición LR/x
Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló en El Alto, impactando vehículos y causando varios heridos. Foto: composición LR/x

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló la tarde de este viernes en la ciudad de El Alto, a la altura del Puente Bolivia, en la zona de la avenida Costanera. Según reportes de vecinos y videos difundidos en redes sociales, la aeronave impactó contra varios vehículos, dejando heridos y más de una decena de motorizados destruidos. Hasta el momento no existe un informe oficial sobre el número de víctimas.

Testigos señalaron que varios camiones y vehículos de servicio público quedaron arruinados tras el choque. Bomberos, policías y efectivos militares acudieron rápidamente al lugar, mientras un camión cisterna del aeropuerto se activó ante el riesgo de incendio, aunque el avión no llegó a explotar.

En medio de la emergencia, las imágenes difundidas muestran dinero esparcido sobre el asfalto, lo que hace presumir que la nave transportaba valores. Algunas personas se aproximaron para recoger billetes antes de que la zona fuera asegurada por las autoridades.

BOA confirma cierre temporal del aeropuerto de El Alto

La aerolínea Boliviana de Aviación informó que el Aeropuerto Internacional de El Alto - La Paz permanece temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria, debido a un incidente registrado con una aeronave en pista. La compañía aclaró que el avión involucrado no pertenece a su flota.

BOA advirtió que el cierre podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones en vuelos desde y hacia La Paz, hasta que se restablezcan las condiciones normales de operación. La empresa señaló que mantiene monitoreo permanente de la situación y activó los protocolos correspondientes para minimizar el impacto en los pasajeros.

Asimismo, recomendó a los usuarios revisar sus canales oficiales y comunicarse con el Call Center o puntos de venta autorizados para conocer el estado actualizado de sus vuelos.

