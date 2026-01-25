Luiz Inácio Lula da Silva vetó un proyecto de ley que buscaba reducir la pena de prisión impuesta a Jair Bolsonaro. | Composición LR

Un rayo cayó e hirió a varios simpatizantes que protestaban este domingo 25 de enero de 2026 en la Plaza do Cruzeiro de Brasilia para exigir la liberación del expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado y encarcelado desde noviembre de 2025 por tramar un golpe de Estado. La manifestación, promovida por el diputado ultraderechista Nikolas Ferreira, atrajo a miles de participantes.

El congresista Feeriura aseguró haber recorrido unos 240 kilómetros a pie por una autopista federal. El funcionario, además, criticó la decisión de la Corte Suprema por condenar a más de 800 personas por los violentos episodios ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes de Brasil para incentivar una intervención militar contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que había asumido una semana antes.

Simpatizantes heridos por un rayo durante manifestación en apoyo a Jair Bolsonaro en Brasil

En una nota enviada al portal EFE, el Cuerpo de Bomberos de Brasil aseguró que atendieron a 72 personas y detalló que la mayoría presentaba síntomas de hipotermia y golpes relacionados con el pánico generado entre los manifestantes tras la descarga eléctrica.

"Cayó un rayo y entonces todo el mundo cayó al suelo. No entendimos nada hasta que logramos levantarnos y ayudarnos unos a otros; había mucha gente corriendo. Los bomberos y los servicios médicos de emergencia ya estaban allí preparados, pero era demasiada gente al mismo tiempo", contó al portal brasileño G1 el comerciante Alfredo Santana.

Según el balance preliminar oficial, al menos 30 personas fueron conducidas a los hospitales para mayores cuidados y ocho de este grupo tienen "condiciones inestables". Se reportó que la manifestación en apoyo a Jair Bolsonaro estuvo marcada por fuertes lluvias. Dichas condiciones atmosféricas impidieron que más gente se uniera a la marcha.

Lula vetó proyecto de ley sobre penas reducidas

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva vetó el jueves 8 de enero de 2026 un proyecto de ley aprobado por el Congreso que buscaba reducir de forma significativa la pena de prisión impuesta a Jair Bolsonaro por haber participado en el intento de golpe de Estado.

En septiembre de 2025, el Tribunal Supremo de Brasil condenó al exmandatario a 27 años y 3 meses de cárcel por liderar un complot para mantenerse en el poder luego de perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula.

Sin embargo, la medida de Lula aún puede ser rechazada por el Parlamento Nacional, que tiene la facultad de aprobar la norma sin la firma del mandatario.