HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste
Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste     Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste     Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste     
Temblor de magnitud 4,8 remeció Pucallpa, en Ucayali
Temblor de magnitud 4,8 remeció Pucallpa, en Ucayali     Temblor de magnitud 4,8 remeció Pucallpa, en Ucayali     Temblor de magnitud 4,8 remeció Pucallpa, en Ucayali     
Mundo

Varios simpatizantes resultaron heridos tras la caída de un rayo durante una manifestación en apoyo a Jair Bolsonaro en Brasil

Tras la caída de un rayo durante las manifestaciones para exigir la liberación de Jair Bolsonaro, el Cuerpo de Bomberos de Brasil detalló que la mayoría de los heridos presentaba síntomas de hipotermia.

Luiz Inácio Lula da Silva vetó un proyecto de ley que buscaba reducir la pena de prisión impuesta a Jair Bolsonaro.
Luiz Inácio Lula da Silva vetó un proyecto de ley que buscaba reducir la pena de prisión impuesta a Jair Bolsonaro. | Composición LR

Un rayo cayó e hirió a varios simpatizantes que protestaban este domingo 25 de enero de 2026 en la Plaza do Cruzeiro de Brasilia para exigir la liberación del expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado y encarcelado desde noviembre de 2025 por tramar un golpe de Estado. La manifestación, promovida por el diputado ultraderechista Nikolas Ferreira, atrajo a miles de participantes.

El congresista Feeriura aseguró haber recorrido unos 240 kilómetros a pie por una autopista federal. El funcionario, además, criticó la decisión de la Corte Suprema por condenar a más de 800 personas por los violentos episodios ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes de Brasil para incentivar una intervención militar contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que había asumido una semana antes.

TE RECOMENDAMOS

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 23/01/26 | La República - LR+

PUEDES VER: El fenómeno geológico que transformará la Tierra: Dos continentes avanzan hacia una colisión a una velocidad de 7 cm por año

lr.pe

Simpatizantes heridos por un rayo durante manifestación en apoyo a Jair Bolsonaro en Brasil

En una nota enviada al portal EFE, el Cuerpo de Bomberos de Brasil aseguró que atendieron a 72 personas y detalló que la mayoría presentaba síntomas de hipotermia y golpes relacionados con el pánico generado entre los manifestantes tras la descarga eléctrica.

"Cayó un rayo y entonces todo el mundo cayó al suelo. No entendimos nada hasta que logramos levantarnos y ayudarnos unos a otros; había mucha gente corriendo. Los bomberos y los servicios médicos de emergencia ya estaban allí preparados, pero era demasiada gente al mismo tiempo", contó al portal brasileño G1 el comerciante Alfredo Santana.

Según el balance preliminar oficial, al menos 30 personas fueron conducidas a los hospitales para mayores cuidados y ocho de este grupo tienen "condiciones inestables". Se reportó que la manifestación en apoyo a Jair Bolsonaro estuvo marcada por fuertes lluvias. Dichas condiciones atmosféricas impidieron que más gente se uniera a la marcha.

PUEDES VER: Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

lr.pe

Lula vetó proyecto de ley sobre penas reducidas

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva vetó el jueves 8 de enero de 2026 un proyecto de ley aprobado por el Congreso que buscaba reducir de forma significativa la pena de prisión impuesta a Jair Bolsonaro por haber participado en el intento de golpe de Estado.

En septiembre de 2025, el Tribunal Supremo de Brasil condenó al exmandatario a 27 años y 3 meses de cárcel por liderar un complot para mantenerse en el poder luego de perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula.

Sin embargo, la medida de Lula aún puede ser rechazada por el Parlamento Nacional, que tiene la facultad de aprobar la norma sin la firma del mandatario.

Notas relacionadas
Juez ordena transferir al expresidente Jair Bolsonaro a un centro penitenciario

Juez ordena transferir al expresidente Jair Bolsonaro a un centro penitenciario

LEER MÁS
Lula da Silva veta proyecto de ley que busca reducir la pena de Bolsonaro y otros implicados en el intento de golpe en Brasil

Lula da Silva veta proyecto de ley que busca reducir la pena de Bolsonaro y otros implicados en el intento de golpe en Brasil

LEER MÁS
Jair Bolsonaro deberá volver a prisión tras alta médica luego de que la Corte Suprema negara arresto domiciliario

Jair Bolsonaro deberá volver a prisión tras alta médica luego de que la Corte Suprema negara arresto domiciliario

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
Un país de África supera a Argentina en exportaciones de limones a potencias del mundo, como EE.UU. y China, con más de 300.000 toneladas

Un país de África supera a Argentina en exportaciones de limones a potencias del mundo, como EE.UU. y China, con más de 300.000 toneladas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Mundo

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Japón detiene el reactor de la central nuclear más grande del mundo solo un día después de reactivarla

FMI advierte 4 riesgos que podrían frenar el crecimiento de la economía mundial en 2026: no solo son los nuevos aranceles

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025