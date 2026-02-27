HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño
Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño     Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño     Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño     
Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash
Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash     Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash     Hallan cuerpo de Marleni Rucana, suboficial PNP desaparecida en Áncash     
EN VIVO

López Aliaga vs Acuña: La guerra en TikTok rumbo a Elecciones 2026 | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

Alianza Lima buscará el liderato del Torneo Apertura ante UTC en Cajamarca

Técnico Pablo Guede hará algunas variantes para esta tarde (1:15 p.m.). Le dará descanso a Paolo Guerrero por lo que Luis Ramos irá en su lugar.

Alianza Lima buscará el primer lugar del Apertura.
Alianza Lima buscará el primer lugar del Apertura. | Alianza Lima

Alianza Lima no ha mostrado un juego vistoso, pero por el momento le está valiendo para meterse en la parte alta del Torneo Apertura. Hoy en Cajamarca tiene una buena oportunidad de ser otra vez el único líder si es que suma una victoria contra UTC en el estadio Héroes de San Ramón (1:15 p.m.).

El técnico Pablo Guede ya anunció en la previa que no mandará desde el arranque a Paolo Guerrero, por lo que en su lugar se perfila Luis Ramos. “PG34” viajó con el resto de sus compañeros, pero estará en la banca de suplentes debido a unas molestias en la rodilla.

“A Paolo lo tengo que cuidar por el tema de su rodilla, pero él está a disposición, ya es una decisión mía”, dijo Guede.

Su lugar será ocupado por Ramos, quien tiene una inmejorable oportunidad para mostrarse como titular debido a las grandes expectativas que generó su llegada. Guede lo ha usado poco por decisión técnica, pero hoy ya lo mandará al ruedo.

“Yo feliz (ante posibilidad de ser titular), son decisiones que toma el comando técnico, pero la verdad que yo muy feliz”, respondió rápidamente Ramos.

El resto del equipo sería con: Alejandro Duarte bajo los tres palos; en la línea defensiva la novedad es Gianfranco Chávez, quien deja la volante. El exjugador de Sporting Cristal estará acompañado de Renzo Garcés. Los laterales serán Marco Huamán y Cristian Carbajal; Esteban Pavez será el ancla y más adelantados Alan Cantero junto a Jairo Vélez. En ataque sorprende la inclusión de Luis Advíncula por la banda derecha y Eryc Castillo por izquierda, para dejar solo como ‘9’ a Ramos.

El elenco íntimo es tercero en el Apertura con 10 puntos, misma cantidad que los cajamarquinos, su rival de hoy.

Notas relacionadas
Tabla de posiciones Liga 1 2026: partidos de hoy por la fecha 5 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones Liga 1 2026: partidos de hoy por la fecha 5 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Pablo Guede aclara rumores sobre la ausencia de Pedro Aquino en Alianza Lima: "Que no haya jugado me molesta"

Pablo Guede aclara rumores sobre la ausencia de Pedro Aquino en Alianza Lima: "Que no haya jugado me molesta"

LEER MÁS
Pablo Guede explica el poco protagonismo de Kevin Quevedo en Alianza Lima y descarta indisciplina: "Nunca llegó tarde"

Pablo Guede explica el poco protagonismo de Kevin Quevedo en Alianza Lima y descarta indisciplina: "Nunca llegó tarde"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalia Málaga explicó por qué surcoreana Se-Yun Park no juega seguido en Géminis: "No está apta para el nivel que estamos enfrentando"

Natalia Málaga explicó por qué surcoreana Se-Yun Park no juega seguido en Géminis: "No está apta para el nivel que estamos enfrentando"

LEER MÁS
DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: "Se desordena un poco"

DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: "Se desordena un poco"

LEER MÁS
¿Quién es Jonathan Bilbao, el peruano-venezolano que juega en Carabobo y buscará eliminar a Sporting Cristal de la Copa Libertadores 2026?

¿Quién es Jonathan Bilbao, el peruano-venezolano que juega en Carabobo y buscará eliminar a Sporting Cristal de la Copa Libertadores 2026?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Irán advierte de una "guerra devastadora" si no se alcanza un acuerdo nuclear con EE.UU. tras concluir tercera fase sin éxito

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

Avión de la Fuerza Aérea de Bolivia cae sobre carretera de El Alto y deja al menos 15 muertos

Deportes

Jugador de Los Chankas tuvo que ser cambiado por camiseta rota ante Melgar: su club no tenía repuestos

Tabla de posiciones Liga 1 2026: partidos de hoy por la fecha 5 del Torneo Apertura

Los Chankas le remontó de forma agónica a Melgar y es el nuevo puntero de la Liga 1 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

Carlos Álvarez reconoce relación con Montesinos en los 90: "De ahí a ser fujimorista nada que ver"

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025