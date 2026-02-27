Alianza Lima buscará el liderato del Torneo Apertura ante UTC en Cajamarca

Alianza Lima no ha mostrado un juego vistoso, pero por el momento le está valiendo para meterse en la parte alta del Torneo Apertura. Hoy en Cajamarca tiene una buena oportunidad de ser otra vez el único líder si es que suma una victoria contra UTC en el estadio Héroes de San Ramón (1:15 p.m.).

El técnico Pablo Guede ya anunció en la previa que no mandará desde el arranque a Paolo Guerrero, por lo que en su lugar se perfila Luis Ramos. “PG34” viajó con el resto de sus compañeros, pero estará en la banca de suplentes debido a unas molestias en la rodilla.

“A Paolo lo tengo que cuidar por el tema de su rodilla, pero él está a disposición, ya es una decisión mía”, dijo Guede.

Su lugar será ocupado por Ramos, quien tiene una inmejorable oportunidad para mostrarse como titular debido a las grandes expectativas que generó su llegada. Guede lo ha usado poco por decisión técnica, pero hoy ya lo mandará al ruedo.

“Yo feliz (ante posibilidad de ser titular), son decisiones que toma el comando técnico, pero la verdad que yo muy feliz”, respondió rápidamente Ramos.

El resto del equipo sería con: Alejandro Duarte bajo los tres palos; en la línea defensiva la novedad es Gianfranco Chávez, quien deja la volante. El exjugador de Sporting Cristal estará acompañado de Renzo Garcés. Los laterales serán Marco Huamán y Cristian Carbajal; Esteban Pavez será el ancla y más adelantados Alan Cantero junto a Jairo Vélez. En ataque sorprende la inclusión de Luis Advíncula por la banda derecha y Eryc Castillo por izquierda, para dejar solo como ‘9’ a Ramos.

El elenco íntimo es tercero en el Apertura con 10 puntos, misma cantidad que los cajamarquinos, su rival de hoy.