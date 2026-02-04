El fisiculturista brasileño sufrió la rotura del tendón del cuádriceps mientras realizaba un ejercicio de piernas con una carga de 400 kilos. | Foto: composición LR/ranierilf

El fisiculturista brasileño sufrió la rotura del tendón del cuádriceps mientras realizaba un ejercicio de piernas con una carga de 400 kilos. | Foto: composición LR/ranierilf

El fisiculturista brasileño Ranieri Lopes Filho vivió un dramático momento durante una rutina de piernas en un gimnasio de Teresina, en el estado de Piauí. Mientras levantaba una carga de 400 kilos, sufrió la rotura del tendón del cuádriceps, una lesión de gravedad que lo obligará a alejarse de las competencias por varios meses.

La lesión se produjo tras una exigente sesión de entrenamiento, cuando el fisiculturista ya había realizado varias repeticiones en su rutina de piernas. El dolor fue inmediato e intenso, por lo que el joven brasileño fue auxiliado rápidamente y alertó a las personas que se encontraban en el gimnasio.

El testimonio del fisiculturista tras sufrir la lesión en el gimnasio

De acuerdo con su testimonio, el fisiculturista relató días después al medio brasileño G1 cómo se sentía tras el accidente y el complejo proceso quirúrgico que tuvo que afrontar luego de la grave lesión que sufrió.

''El dolor postoperatorio fue peor que el accidente, pero ya ha desaparecido. Hoy ya no tengo ninguna molestia por el dolor de la cirugía'', expresó en declaraciones a G1.

El fisiculturista brasileño realiza una estricta rehabilitación tras la lesión. Foto: ranierilf

Durante sus declaraciones, Ranieri Lopes Filho sostuvo que el entrenamiento que realizaba antes de lesionarse forma parte de la rutina habitual de fisiculturistas, deportistas y personas aficionadas al gimnasio. Además, recalcó que lleva entrenando desde hace 10 años para participar en competiciones de culturismo.

''Muchos deportistas e incluso no deportistas realizan este ejercicio con un peso igual o mayor. No es algo tan extraordinario. El peso utilizado, 400 kilos, no era inusual en la rutina y ya lo había manejado anteriormente'', aseguró.

El proceso de recuperación que está realizando Ranieri Lopes Filho

En su proceso de recuperación, el equipo médico le recomendó mantener las piernas completamente extendidas sin flexionar la rodilla durante las siguientes tres semanas. En ese período, el atleta tendrá que continuar con sus sesiones de fisioterapia, que incluyen electroestimulación y ejercicios suaves para preservar la activación muscular.

“El dolor después de la operación fue mucho más intenso que durante el accidente. Hoy ya no tengo molestias y la recuperación ha progresado satisfactoriamente”, afirmó en otras declaraciones a G1.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Ranieri Lopes Filho aprovechó para publicar las fotos de su rehabilitación tras la operación y advirtió sobre los riesgos de entrenar con cargas elevadas. Sin embargo, rechazó las críticas que atribuyen este tipo de lesiones al ego de los deportistas.

“Quien atribuya una lesión como esta al ego o a la carga, de hecho, no tiene la capacidad intelectual suficiente para ahondar en un proceso de razonamiento lógico que le permita comprender la complejidad de esta situación. Esto le puede pasar a cualquiera que se proponga entrenar a un alto nivel”, sostuvo.