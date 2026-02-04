HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Candidatos se repartieron la franja? y Bertha Rojas en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Tendencias

Fisiculturista en Brasil sufre una dura lesión al cargar 400 kg en un ejercicio de piernas: ''El dolor después de la operación fue mucho más intenso''

El fisiculturista brasileño Ranieri Lopes Filho sufrió la rotura del tendón del cuádriceps mientras realizaba un ejercicio de piernas con una carga de 400 kilos en un gimnasio de Brasil.

El fisiculturista brasileño sufrió la rotura del tendón del cuádriceps mientras realizaba un ejercicio de piernas con una carga de 400 kilos.
El fisiculturista brasileño sufrió la rotura del tendón del cuádriceps mientras realizaba un ejercicio de piernas con una carga de 400 kilos. | Foto: composición LR/ranierilf

El fisiculturista brasileño Ranieri Lopes Filho vivió un dramático momento durante una rutina de piernas en un gimnasio de Teresina, en el estado de Piauí. Mientras levantaba una carga de 400 kilos, sufrió la rotura del tendón del cuádriceps, una lesión de gravedad que lo obligará a alejarse de las competencias por varios meses.

La lesión se produjo tras una exigente sesión de entrenamiento, cuando el fisiculturista ya había realizado varias repeticiones en su rutina de piernas. El dolor fue inmediato e intenso, por lo que el joven brasileño fue auxiliado rápidamente y alertó a las personas que se encontraban en el gimnasio.

PUEDES VER: 'Hulk ruso' el hombre que ganó premios en el culturismo, pero falleció tras el exceso de inyecciones para aumentar su volumen muscular

El testimonio del fisiculturista tras sufrir la lesión en el gimnasio

De acuerdo con su testimonio, el fisiculturista relató días después al medio brasileño G1 cómo se sentía tras el accidente y el complejo proceso quirúrgico que tuvo que afrontar luego de la grave lesión que sufrió.

''El dolor postoperatorio fue peor que el accidente, pero ya ha desaparecido. Hoy ya no tengo ninguna molestia por el dolor de la cirugía'', expresó en declaraciones a G1.

El fisiculturista brasileño realiza una estricta rehabilitación tras la lesión. Foto: ranierilf

El fisiculturista brasileño realiza una estricta rehabilitación tras la lesión. Foto: ranierilf

PUEDES VER: El fisicoculturista que alcanzó la cima comiendo 35 kilos de carne y 400 huevos al mes, pero un problema de salud le cambió la vida

lr.pe

Durante sus declaraciones, Ranieri Lopes Filho sostuvo que el entrenamiento que realizaba antes de lesionarse forma parte de la rutina habitual de fisiculturistas, deportistas y personas aficionadas al gimnasio. Además, recalcó que lleva entrenando desde hace 10 años para participar en competiciones de culturismo.

''Muchos deportistas e incluso no deportistas realizan este ejercicio con un peso igual o mayor. No es algo tan extraordinario. El peso utilizado, 400 kilos, no era inusual en la rutina y ya lo había manejado anteriormente'', aseguró.

El proceso de recuperación que está realizando Ranieri Lopes Filho

En su proceso de recuperación, el equipo médico le recomendó mantener las piernas completamente extendidas sin flexionar la rodilla durante las siguientes tres semanas. En ese período, el atleta tendrá que continuar con sus sesiones de fisioterapia, que incluyen electroestimulación y ejercicios suaves para preservar la activación muscular.

“El dolor después de la operación fue mucho más intenso que durante el accidente. Hoy ya no tengo molestias y la recuperación ha progresado satisfactoriamente”, afirmó en otras declaraciones a G1.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Ranieri Lopes Filho aprovechó para publicar las fotos de su rehabilitación tras la operación y advirtió sobre los riesgos de entrenar con cargas elevadas. Sin embargo, rechazó las críticas que atribuyen este tipo de lesiones al ego de los deportistas.

“Quien atribuya una lesión como esta al ego o a la carga, de hecho, no tiene la capacidad intelectual suficiente para ahondar en un proceso de razonamiento lógico que le permita comprender la complejidad de esta situación. Esto le puede pasar a cualquiera que se proponga entrenar a un alto nivel”, sostuvo.

Notas relacionadas
Fisicoculturista diagnosticado con cáncer en la boca pierde el 90% de su mandíbula: ahora lucha por cirugía reconstructiva

Fisicoculturista diagnosticado con cáncer en la boca pierde el 90% de su mandíbula: ahora lucha por cirugía reconstructiva

LEER MÁS
Era conocido como el sultán del fisicoculturismo, pero perdió un riñón y una pierna: así luce Flex Wheeler en la actualidad

Era conocido como el sultán del fisicoculturismo, pero perdió un riñón y una pierna: así luce Flex Wheeler en la actualidad

LEER MÁS
Nick Walker, el fisicoculturista 'El Mutante', revela su dieta extrema para mantenerse en forma: "Nada fuera de lo estándar”

Nick Walker, el fisicoculturista 'El Mutante', revela su dieta extrema para mantenerse en forma: "Nada fuera de lo estándar”

LEER MÁS
Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presentador de TV venezolano que trabajó como vendedor ambulante en Perú se mudó a EE. UU. y afirma: “No me da miedo comenzar desde cero”

Presentador de TV venezolano que trabajó como vendedor ambulante en Perú se mudó a EE. UU. y afirma: “No me da miedo comenzar desde cero”

LEER MÁS
Turista ecuatoriano se sorprende al comprar tarjeta del Metropolitano en segundos: “En Quito demora 20 días”

Turista ecuatoriano se sorprende al comprar tarjeta del Metropolitano en segundos: “En Quito demora 20 días”

LEER MÁS
Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La majestuosa isla caribeña que prohíbe a sus propios habitantes y pescadores el libre ingreso a las playas

Corea del Norte y su fuerte vínculo con este país de América Latina que amenaza a EE.UU. y a la seguridad hemisférica del mundo

China crea su estrategia para las guerras del futuro: drones con IA que destruyen objetivos en solo 5 segundos

Tendencias

Mujer en Jicamarca coloca señalización vial por su cuenta debido a la ausencia de las autoridades: ''Yo hago mi inversión propia''

Peruano compra un yogurt, pero se lleva gran sorpresa al ver la fecha de vencimiento: “30 de febrero 2026”

Turista ecuatoriano se sorprende al comprar tarjeta del Metropolitano en segundos: “En Quito demora 20 días”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

José Jerí: Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el Despacho Presidencial tras visitar al presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025