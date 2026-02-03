HOYSuscripcion LR Focus

Arrestan al coguionista de la película nominada al Óscar 'Fue solo un accidente'

Mehdi Mahmoudian fue detenido en Irán después de firmar una carta en la que se oponía a la represión del régimen.

Nominada al Óscar 2026. | Difusión.

El coguionista de la película ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2025, It Was Just An Accident  (Fue solo un accidente), ha sido arrestado en Teherán por respaldar una declaración contra la represión del gobierno iraní. Mehdi Mahmoudian escribió junto con el director Jafar Panahi la cinta nominada al Óscar 2026 en la categoría Mejor película internacional. El filme del director acusado de hacer “propaganda contra el Estado” narra la historia de un mecánico que fue torturado en prisión y que secuestra a un hombre como venganza.

“Mehdi Mahmoudian no es solo un activista de derechos humanos y un preso de conciencia; es un testigo, un oyente y una presencia moral excepcional, una presencia cuya ausencia se siente inmediatamente, tanto dentro como fuera de la prisión”, escribió Jafar Panahi en un comunicado difundido por Variety.

En la actualidad, el director no puede regresar a Irán porque podría ser arrestado. Fue solo un accidente es su primera película desde que salió de prisión; cumplió seis años de condena por apoyar protestas contra el régimen. En el caso de  Mehdi Mahmoudian, el cineasta comentó que estuvo comunicado con él en los días previos al arresto. “Cuarenta y ocho horas antes de su arresto, hablamos por teléfono e intercambiamos algunos mensajes. Al mediodía del día siguiente, no había respuesta. Me preocupé y contacté con amigos en común; ninguno de ellos había tenido noticias suyas. Unas horas después, la BBC Persa anunció oficialmente que Mehdi Mahmoudian, junto con Abdollah Momeni y Vida Rabbani, habían sido arrestados”.

Ambos se conocieron en prisión. Mehdi Mahmoudian había trabajado en defensa de los derechos humanos. “Pasamos siete meses juntos entre rejas. Unos meses después de su liberación, mientras trabajaba en el guion, le pedí que me ayudara a pulir el diálogo. Sus nueve años de prisión le habían proporcionado un conocimiento directo del sistema judicial”, sostiene Panahi.

El guionista fue arrestado por firmar la siguiente declaración: “El asesinato masivo y sistemático de ciudadanos que valientemente salieron a las calles para poner fin a un régimen ilegítimo constituye un crimen organizado de Estado contra la humanidad. El uso de munición real contra civiles, el asesinato de decenas de miles, el arresto y persecución, la agresión a los heridos, la obstrucción de la atención médica y el asesinato de manifestantes heridos constituyen nada menos que un atentado contra la seguridad nacional de Irán y una traición al país”.

It Was Just An Accident  (Fue solo un accidente) compite por el Óscar a Mejor película internacional como candidata de Francia.

