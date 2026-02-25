Sporting Cristal logró pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores luego de salir victorioso en el Miguel Grau del Callao frente a 2 de Mayo. Con este triunfo, los rimenses se ilusionan con superar la fase 3 y llegar a la fase de grupos. Sin embargo, el rendimiento de Felipe Vizeu ha sido muy cuestionado por su poca capacidad goleadora para apoyar al conjunto celeste en instancias cruciales.

Tras esto, en diálogo con el programa 'Fútbol como Cancha', Julio César Uribe, director deportivo del club, habló sobre el rendimiento del brasileño, sobre todo por los constantes cuestionamientos a su nivel. El 'Diamante' no dudó en defender al delantero, señalando que no ha errado grandes ocasiones de gol. No obstante, lamentó que no haya tenido ocasiones claras para poder convertir.

Julio César Uribe respalda a Felipe Vizeu tras críticas a su rendimiento

En sus declaraciones, no dudó en manifestar su rechazo a que solo se le apunte a un jugador. Además, señaló que el brasileño ha hecho goles en las prácticas, así como en algunos partidos del torneo local.

"Felipe Vizeu no ha fallado goles, seguramente él no ha tenido las oportunidades para concretar, pero ha tratado de hacer su trabajo. Santi Gonzáles las tuvo pero le tocó fallar. El error es parte del juego. No estoy de acuerdo con señalar a un sólo jugador. Vizeu en las prácticas si hace goles y también lo ha hecho en algunos partidos", fueron las palabras de Uribe.

¿Cuántos goles lleva Felipe Vizeu con Sporting Cristal?

En lo que va del Torneo Apertura de la Liga 1, Vizeu ha logrado marcar dos goles en cuatro partidos; estas anotaciones fueron ante Juan Pablo II y FBC Melgar.