Política

Keiko Fujimori casi sufre caída tras incidente con el escenario donde daba su discurso a comunidad asháninka

Este no es el primer contratiempo de la candidata fujimorista, quien tuvo que cancelar un mitin en Pichanaki debido a protestas de manifestantes.

La candidate fujimorista sufrió un aparatoso incidente en Pampa Michi.
La candidate fujimorista sufrió un aparatoso incidente en Pampa Michi. | Foto: composición LR/ difusión

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, protagonizó un percance durante su visita a la comunidad asháninka de Pampa Michi, en la provincia de Chanchamayo. Mientras se disponía a ofrecer un discurso, la estructura de madera que servía como estrado principal cedió, provocando que la política estuviera a punto de caer ante el público asistente.

El suceso ocurrió este viernes durante el cierre de su gira de tres días por el departamento de Junín. Imágenes difundidas por Latina captaron el momento en que el entablado comenzó a inclinarse de forma abrupta. Fujimori, quien tropezó durante el colapso, fue asistida de inmediato por su equipo de seguridad y por el apu (autoridad local) de la comunidad asháninka.

Tras el incidente, la campaña tuvo que suspenderse por breves minutos hasta que se aseguró la zona y la candidata pudo reincorporarse para continuar brevemente con el protocolo de la visita; además, no se reportaron heridos de consideración.

Keiko Fujimori: gira en la Selva marcada por tensiones

Este caótico momento no es el único que ha experimentado Fujimori durante su recorrido en la selva central, el pasado miércoles 25 de febrero. Antes de su llegada a Pampa Michi, la candidata presidencial suspendió un mitin programado en el distrito de Pichanaki debido a la fuerte hostilidad de un grupo de manifestantes que rechazó su presencia en la zona.

Desde tempranas horas, diversos colectivos ciudadanos y pobladores locales se concentraron en las inmediaciones de la plaza principal con pancartas y arengas en contra de la candidata. La situación escaló cuando la avanzada de Fuerza Popular intentó instalar el estrado, momento en el que los manifestantes comenzaron a lanzar piedras, palos y globos con agua hacia los vehículos de la comitiva.

Ante el riesgo para la integridad física de los asistentes y de la propia candidata, el equipo de seguridad de Fujimori y la Policía Nacional del Perú (PNP) decidieron abortar la actividad. Los efectivos policiales intervinieron para poner orden en la calle y facilitar la salida de los vehículos del partido naranja.

Un incidente similar se registró durante una caravana en Iquitos el pasado sábado 21 de febrero. En aquella ocasión, un grupo de manifestantes lanzó globos con agua que impactaron directamente en el rostro de la candidata. Durante la actividad proselitista, la lideresa fue blanco de otros objetos lanzados tanto por opositores como por personas que se encontraban entre la multitud.

