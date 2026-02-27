HOYSuscripcion LR Focus

Wanda del Valle es condenada a 6 años de prisión por ofrecer dinero para asesinar al coronel Víctor Revoredo

La expareja del criminal abatido 'Maldito Cris', tenía una medida de prisión preventiva dictada que vencía el 5 de marzo de 2026.

Sentencia Wanda del Valle
Sentencia Wanda del Valle

La Primera Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho - Zona Alta, a cargo de la fiscal provincial Gabriela Pascual Serna, logró que el Poder Judicial condene a Wanda del Valle a seis años, un mes y 22 días de prisión efectiva por el delito de ofrecimiento para el sicariato en agravio del entonces coronel de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo.

Durante el juicio, el Ministerio Público acreditó la existencia de una contratación criminal orientada a atentar contra la vida del oficial en 2023. La investigación fiscal sustentó la responsabilidad penal de la acusada mediante diversos elementos probatorios, entre ellos pruebas documentales y testimoniales que respaldaron el ofrecimiento ilícito.

Más estipulaciones tras fallo de Fiscalía

La sentencia también ordena que, una vez cumplida íntegramente la pena, la condenada sea expulsada del país con prohibición de reingreso al territorio peruano. Además, el fallo fija el pago de S/ 15.000 por concepto de reparación civil a favor del agraviado.

Cabe precisar que la medida de prisión preventiva dictada contra la sentenciada vencía el 5 de marzo de 2026; sin embargo, con esta decisión judicial permanecerá recluida mientras se ejecuta la condena conforme a ley.

Nexos e historial criminal

Wanda del Valle Bermúdez es una ciudadana venezolana conocida públicamente con el alias de 'La Bebecita del Crimen'. Según autoridades, habría estado vinculada sentimentalmente a un presunto integrante de la organización criminal Tren de Aragua, lo que la colocó bajo el radar de las unidades de inteligencia cuando se indagaban redes delictivas transnacionales que operan en Perú.

Antes de su condena, fue detenida en Colombia tras permanecer prófuga, en un operativo coordinado entre autoridades policiales. Su captura permitió su posterior traslado y sometimiento a la justicia peruana. Ella es expareja de su connacional, Christopher Fuentes o 'Maldito Cris', el fallecido criminal que fue abatido en un enfrentamiento con la policía.

