HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

TC ordena recalcular condena contra miembro del Grupo Colina sentenciado por masacre en La Cantuta y Barrios Altos

Ángel Arturo Pino Díaz, condenado por la masacre de La Cantuta y Barrios Altos, verá su pena revisada luego de que el TC aceptara en parte un habeas corpus presentado por su defensa.

Tribunal Constitucional falló en favor de un exmiembro del Grupo Colina | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Tribunal Constitucional falló en favor de un exmiembro del Grupo Colina | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó recalcular la pena de cárcel impuesta a Ángel Arturo Pino Díaz, quien fue integrante del Grupo Colina, el escuadrón de la muerte del Ejército Peruano responsable de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la década de 1990. Pino Díaz fue sentenciado tanto por la masacre de La Cantuta como por la de Barrios Altos, recibiendo condenas de 20 y 22 años de prisión por ambos crímenes.

Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión del TC se produjo luego de que la defensa de Pino Díaz presentara un hábeas corpus a su favor. El máximo ente constitucional dejó sin efecto las resoluciones judiciales que rechazaron refundir varias condenas en una sola donde se tomara como referencia la pena más alta del exintegrante del Grupo Colina y, a su vez, ordenó que el caso sea analizado nuevamente de manera adecuada.

TE RECOMENDAMOS

CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Seis candidatos evangélicos de Renovación Popular afrontan denuncias policiales

lr.pe

Cabe mencionar que el tribunal rechazó el pedido de suspensión de una resolución emitida en noviembre de 2024 en contra del exmilitar, así como la modificación de registros del Instituto Nacional Penitenciario, al determinar que dichas pretensiones no cumplían con las exigencias procesales necesarias o carecían de respaldo documental suficiente.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Ahora corresponde al juzgado competente del Poder Judicial determinar el nuevo cálculo de la pena aplicable al imputado. Únicamente si, tras esta nueva revisión, se concluye que la condena ya ha sido íntegramente cumplida, procederá su puesta en libertad.

Fallo en favor de Ángel Arturo Pino Diaz | Fuente: Epicentro.

Fallo en favor de Ángel Arturo Pino Diaz | Fuente: Epicentro.

Gisela Ortiz, deuda de la masacre de La Cantuta: "Ojalá sus familiares nunca vivan lo que vivimos hasta ahora, sin tranquilidad cuando nos roban la justicia"

La exministra de Cultura y deuda de la masacre de La Cantuta, Gisela Ortiz, utilizó sus redes sociales para condenar esta decisión del Tribunal Constitucional. Consideró que el fallo constituye una afrenta a la memoria histórica del país y al proceso de justicia que afrontan los familiares de las víctimas de las ejecuciones perpetradas por el mencionado escuadrón de la muerte.

PUEDES VER: Gabinete de Denisse Miralles declaran tener varias investigaciones en proceso

lr.pe

"Magistrados miserables del TC, puestos ahí por protectores políticos de asesinos y violadores de DD. HH. Ojalá sus familiares nunca vivan lo que vivimos hasta ahora, sin tranquilidad cuando nos roban la justicia. Aún con Colinas libres, seguiremos luchando por memoria y justicia", escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Otra figura que también comentó el reciente fallo fue el cineasta Joel Calero, quien, a través de la misma red social, cuestionó la seguidilla de decisiones controversiales adoptadas por el ente constitucional: "¿Después de Urresti, le tocará al Grupo Colina?", escribió.

Notas relacionadas
Caso Urresti: ¿El tiempo lava la sangre?, por Marco Zileri

Caso Urresti: ¿El tiempo lava la sangre?, por Marco Zileri

LEER MÁS
TC no absuelve a Urresti: declara prescripción y anula la condena

TC no absuelve a Urresti: declara prescripción y anula la condena

LEER MÁS
Familia de Hugo Bustíos recurrirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante fallo del TC que libera a Daniel Urresti

Familia de Hugo Bustíos recurrirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante fallo del TC que libera a Daniel Urresti

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gabinete de Denisse Miralles declaran tener varias investigaciones en proceso

Gabinete de Denisse Miralles declaran tener varias investigaciones en proceso

LEER MÁS
Procuraduría confirma condena y deuda de Absalón Vásquez por corrupción

Procuraduría confirma condena y deuda de Absalón Vásquez por corrupción

LEER MÁS
Elecciones Colegio de Abogados Lima 2026: todo sobre los candidatos y listas oficiales

Elecciones Colegio de Abogados Lima 2026: todo sobre los candidatos y listas oficiales

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Marina de Guerra advierte sobre oleajes anómalos que azotarán el litoral peruano hasta el 1 de marzo

¿Pueden los colegios impedir el ingreso a escolares por no usar uniforme? Minedu lo aclara

Política

Alcaldes en zozobra por asesinatos: “No sabemos quién será el próximo”

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

Gobierno de Jerí aprobó normas contra crimen organizado, pero no dio recursos para crear fiscalías especializadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcaldes en zozobra por asesinatos: “No sabemos quién será el próximo”

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

Gobierno de Jerí aprobó normas contra crimen organizado, pero no dio recursos para crear fiscalías especializadas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025