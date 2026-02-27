TC ordena recalcular condena contra miembro del Grupo Colina sentenciado por masacre en La Cantuta y Barrios Altos

Tribunal Constitucional falló en favor de un exmiembro del Grupo Colina | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó recalcular la pena de cárcel impuesta a Ángel Arturo Pino Díaz, quien fue integrante del Grupo Colina, el escuadrón de la muerte del Ejército Peruano responsable de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la década de 1990. Pino Díaz fue sentenciado tanto por la masacre de La Cantuta como por la de Barrios Altos, recibiendo condenas de 20 y 22 años de prisión por ambos crímenes.

La decisión del TC se produjo luego de que la defensa de Pino Díaz presentara un hábeas corpus a su favor. El máximo ente constitucional dejó sin efecto las resoluciones judiciales que rechazaron refundir varias condenas en una sola donde se tomara como referencia la pena más alta del exintegrante del Grupo Colina y, a su vez, ordenó que el caso sea analizado nuevamente de manera adecuada.

Cabe mencionar que el tribunal rechazó el pedido de suspensión de una resolución emitida en noviembre de 2024 en contra del exmilitar, así como la modificación de registros del Instituto Nacional Penitenciario, al determinar que dichas pretensiones no cumplían con las exigencias procesales necesarias o carecían de respaldo documental suficiente.

Ahora corresponde al juzgado competente del Poder Judicial determinar el nuevo cálculo de la pena aplicable al imputado. Únicamente si, tras esta nueva revisión, se concluye que la condena ya ha sido íntegramente cumplida, procederá su puesta en libertad.

Gisela Ortiz, deuda de la masacre de La Cantuta: "Ojalá sus familiares nunca vivan lo que vivimos hasta ahora, sin tranquilidad cuando nos roban la justicia"

La exministra de Cultura y deuda de la masacre de La Cantuta, Gisela Ortiz, utilizó sus redes sociales para condenar esta decisión del Tribunal Constitucional. Consideró que el fallo constituye una afrenta a la memoria histórica del país y al proceso de justicia que afrontan los familiares de las víctimas de las ejecuciones perpetradas por el mencionado escuadrón de la muerte.

"Magistrados miserables del TC, puestos ahí por protectores políticos de asesinos y violadores de DD. HH. Ojalá sus familiares nunca vivan lo que vivimos hasta ahora, sin tranquilidad cuando nos roban la justicia. Aún con Colinas libres, seguiremos luchando por memoria y justicia", escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Otra figura que también comentó el reciente fallo fue el cineasta Joel Calero, quien, a través de la misma red social, cuestionó la seguidilla de decisiones controversiales adoptadas por el ente constitucional: "¿Después de Urresti, le tocará al Grupo Colina?", escribió.