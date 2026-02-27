HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Eclipse lunar total de marzo: cuándo se podrá ver la luna de sangre que iluminará los cielos en varios continentes

Después de disfrutar del anillo de fuego en febrero, otro fenómeno celestial podrá apreciarse en el siguiente mes y solo necesitarás un cielo despejado.

El eclipse lunar total será visible el 3 de marzo de 2026.
El eclipse lunar total será visible el 3 de marzo de 2026. | Javier Zayas

El próximo 3 de marzo, un eclipse lunar total teñirá el satélite de un intenso tono rojizo. El evento astronómico, también conocido como “luna de sangre”, será visible en gran parte de América, Asia y Oceanía, donde se apreciará cómo la Tierra proyecta una sombra.

Según la NASA, cerca de 2.500 millones de personas se encuentran dentro de la franja de visibilidad. No será necesario ningún equipo especial para disfrutarlo: bastará con un cielo despejado y mirar hacia arriba en el momento adecuado.

PUEDES VER: Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: las concentradas serían más efectivas

lr.pe

¿Dónde se podrá ver la 'luna de sangre'?

El eclipse será visible desde el oeste de Norteamérica, el océano Pacífico y sus islas (Hawái, Guam, Fiji y la Polinesia Francesa), Asia oriental (China, Japón, Corea, Taiwán y Filipinas), así como Australia y Nueva Zelanda.

La Luna aparecerá enrojecida durante el eclipse cuando la luz del sol se filtre por la atmósfera terrestre.

La Luna aparecerá enrojecida durante el eclipse cuando la luz del sol se filtre por la atmósfera terrestre.

En Centroamérica y el este de Norteamérica también se podrá apreciar, aunque en algunos casos la Luna se ocultará poco después de finalizar el fenómeno. En gran parte de Sudamérica solo se apreciarán las fases parciales o penumbrales. Europa y África quedarán fuera de la zona de observación.

PUEDES VER: Sorpresa en la comunidad científica: nace la primera cría en libertad de un animal desaparecido de su hábitat tras más de 100 años

lr.pe

¿Cuánto durará el evento?

La fase más esperada comenzará a las 11:04 UTC y se extenderá hasta las 12:02 UTC, con una duración aproximada de 58 minutos. El punto máximo, cuando el satélite se ubique en la parte más profunda de la sombra terrestre, ocurrirá a las 11:33 UTC.

Sin embargo, el espectáculo completo se prolongará durante 5 horas y 39 minutos. En ciudades como Miami, la totalidad podrá verse entre las 6:04 a. m. y las 7:02 a. m., justo antes del amanecer.

Este eclipse llega apenas dos semanas después de uno de tipo solar anular, el llamado “anillo de fuego”, que fue visible en la Antártida, mostrando cómo estos eventos tienden a agruparse debido a la alineación orbital del Sol, la Tierra y la Luna.

PUEDES VER: Científicos españoles logran convertir colillas de cigarrillos en asfalto para pistas y carreteras más duraderas: China apoyó

lr.pe

¿Por qué se vuelve roja?

Un eclipse lunar ocurre cuando los tres cuerpos celestes se alinean de manera precisa y nuestro planeta proyecta una sombra. Durante la totalidad, la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre, donde se dispersan los tonos azules y solo los matices rojizos y anaranjados logran llegar hasta el satélite.

Ese filtrado atmosférico es el responsable del característico color cobrizo que da origen al término “luna de sangre”.

A diferencia de los solares, este fenómeno puede observarse sin protección ocular y a un ritmo más pausado. Para quienes no puedan verlo, plataformas como Observatorio Griffith y la propia NASA SVS ofrecerán transmisiones en vivo con animaciones y cobertura detallada.

Notas relacionadas
Los astrónomos por fin lo comprendieron: los anillos de Saturno y la luna Titán se habrían formado por una gran colisión

Los astrónomos por fin lo comprendieron: los anillos de Saturno y la luna Titán se habrían formado por una gran colisión

LEER MÁS
La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

LEER MÁS
Astrónomos descubren que la Tierra tiene "dos lunas" y una de ellas estará en órbita hasta 2083: tarda 365 días en dar vuelta al sol

Astrónomos descubren que la Tierra tiene "dos lunas" y una de ellas estará en órbita hasta 2083: tarda 365 días en dar vuelta al sol

LEER MÁS
Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: las concentradas serían más efectivas

Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: las concentradas serían más efectivas

LEER MÁS
Científicos descubren sorprendente registro geológico de 23 millones de años tras perforar 523 metros bajo el hielo antártico

Científicos descubren sorprendente registro geológico de 23 millones de años tras perforar 523 metros bajo el hielo antártico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: las concentradas serían más efectivas

Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: las concentradas serían más efectivas

LEER MÁS
Científicos españoles logran convertir colillas de cigarrillos en asfalto para pistas y carreteras más duraderas: China apoyó

Científicos españoles logran convertir colillas de cigarrillos en asfalto para pistas y carreteras más duraderas: China apoyó

LEER MÁS
Sorpresa en la comunidad científica: nace la primera cría en libertad de un animal desaparecido de su hábitat tras más de 100 años

Sorpresa en la comunidad científica: nace la primera cría en libertad de un animal desaparecido de su hábitat tras más de 100 años

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

TC admite a trámite demanda contra el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

¿Por qué llovió tanto en Lima? Senamhi explica fenómeno y anuncia cuándo se repetirá

Saga 'Exterminio': entre rumores de cancelación y posible adquisición de Netflix tras el fracaso en taquilla de 'El templo de huesos'

Ciencia

El núcleo de la Tierra está filtrando oro al manto terrestre y la superficie, según estudio geológico

Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

Sorpresa en la comunidad científica: nace la primera cría en libertad de un animal desaparecido de su hábitat tras más de 100 años

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

Keiko Fujimori casi sufre caída tras incidente con el escenario donde daba su discurso a comunidad asháninka

Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025