Los cinetíficos de EE.UU. afirman que estos productos activan los circuitos de recompensa cerebrales de forma casi idéntica. | Composición LR/CDN/Storage

Un estudio de la revista The Milbank Quarterly revela similitudes críticas entre los alimentos ultraprocesados y los cigarrillos de tabaco. Expertos de las universidades de Harvard, Michigan y Duke demuestran que estos productos activan los circuitos de recompensa cerebrales de forma casi idéntica. El diseño industrial de estos alimentos busca un consumo repetitivo que resulta difícil de moderar mediante la simple voluntad individual.

Los investigadores sostienen que estas coincidencias responden a estrategias de mercado orientadas a maximizar la rentabilidad, tal como ocurrió históricamente con la industria tabacalera. El análisis combina evidencia de nutrición, adicción y políticas de salud pública para alertar sobre los riesgos actuales. Ante este panorama, los autores proponen una revisión urgente de las regulaciones vigentes sobre la comercialización y distribución de estos comestibles.

El gran consumo sin rechazo en el paladar, según estudio científico

Los alimentos ultraprocesados (UPF) maximizan la gratificación biológica mediante el diseño estratégico de sus componentes. Los fabricantes calibran con precisión la mezcla de azúcares, grasas y sal para alcanzar un punto óptimo de placer sin generar rechazo en el paladar. Esta técnica de optimización de la dosis guarda una similitud directa con el ajuste de nicotina en los cigarrillos, cuyo fin es equilibrar la recompensa inmediata con la tolerancia del usuario.

La velocidad de entrega de nutrientes constituye otro pilar fundamental en la arquitectura de estos productos. Los UPF facilitan una digestión acelerada de carbohidratos y grasas, lo cual provoca picos de glucosa en sangre y caídas metabólicas bruscas. Este ciclo activa los circuitos de dopamina de forma similar a la inhalación de nicotina, lo que deriva en antojos constantes y una necesidad de consumo repetido por parte del individuo.

La ingeniería hedónica complementa este proceso a través de un diseño sensorial que abarca texturas, aromas y sonidos específicos. Esta experiencia se refuerza con una presencia constante en el mercado y tácticas de health washing, donde etiquetas que sugieren beneficios saludables ocultan el potencial adictivo del producto. En conjunto, estas dimensiones aseguran que el consumo excesivo se mantenga a pesar de los posibles riesgos para la salud.

¿Qué destaca el estudio sobre las industrias de alimentos ultraprocesados y tabaco?

El análisis comparativo entre ambas industrias pone en relieve varias prácticas que, según los autores, han sido diseñadas para moldear el comportamiento de los consumidores de manera deliberada:

Calibración de dosis para maximizar placer y minimizar señales de aversión.

Velocidad de entrega de sustancias reforzantes al organismo.

Ingeniería hedónica para sensaciones sensoriales atractivas.

Ubiquidad ambiental, con presencia constante de productos en múltiples entornos.

Reformulación engañosa de productos para aparentar beneficios de salud.

Este enfoque sugiere que los alimentos ultraprocesados funcionan menos como “alimentos” tradicionales y más como consumibles diseñados industrialmente para promover el consumo habitual, en analogía con los productos de tabaco, que han sido optimizados durante décadas para favorecer la dependencia.

¿Qué necesidad resalta ese estudio?

Los investigadores sostienen que la regulación vigente, la cual descansa en la educación nutricional y la responsabilidad individual, carece de la fuerza necesaria para mitigar los daños de los alimentos ultraprocesados (UPF). Ante esta insuficiencia, el equipo propone la adopción de medidas inspiradas en el éxito del control del tabaco. Estas estrategias incluyen la aplicación de impuestos, la imposición de restricciones de publicidad y el inicio de litigios contra la industria para proteger la salud pública de forma más efectiva.

El estudio destaca la necesidad de diferenciar los productos según su nivel de riesgo, dado que no todos los ultraprocesados poseen el mismo potencial adictivo. Una clasificación precisa de estos artículos facilita el diseño de intervenciones políticas y educativas más focalizadas. De este modo, las autoridades pueden priorizar acciones contra los componentes con mayor impacto negativo en el organismo y optimizar los recursos destinados a la prevención.

Por último, los autores demandan un cambio de paradigma que traslade el peso de la culpa desde el consumidor hacia la rendición de cuentas de la industria alimentaria. El texto reconoce que el diseño y el marketing de estos productos predeterminan las elecciones ciudadanas y el comportamiento alimentario general. Esta visión estructural busca soluciones de fondo para los riesgos de salud que los alimentos de formulación industrial imponen a la sociedad actual.