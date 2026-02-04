HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Contrataciones bajo la lupa, guerra Luna - Porky y Mirtha Vásquez en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Zar fronterizo de Trump anuncia el retiro "inmediato" de 700 agentes migratorios de Mineápolis tras tensión por la muerte de dos estadounidenses

El zar fronterizo Thomas Douglas Homan reconoció que existe "menos" necesidad de mantener agentes federales en Minneapolis. Sin embargo, el funcionario de Donald Trump subrayó que las unidades especializadas seguirán operando.

El zar fronterizo Thomas Douglas Homan llegó a Minneapolis para supervisar la crisis generada por las protestas contra el ICE.
El zar fronterizo Thomas Douglas Homan llegó a Minneapolis para supervisar la crisis generada por las protestas contra el ICE. | Composición LR

Durante una rueda de prensa, el zar fronterizo de Donald Trump, Thomas Douglas Homan, anunció que el gobierno retirará de "inmediato" a 700 agentes migratorios de Minneapolis, una ciudad de Minnesota donde se registraron protestas multitudinarias contra las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Anteriormente, el funcionario de la Casa Blanca ya había advertido que restauraría "la ley y el orden" en la mencionada zona tras el aumento de tensiones provocado por los enfrentamientos con los manifestantes.

"La seguridad de la población es primordial", señaló Homan en su primera intervención pública desde que fue enviado al estado por Trump el lunes 26 de enero para supervisar la crisis generada por las protestas masivas en la ciudad. "El presidente Trump y yo, junto con otras personas en el gobierno, hemos reconocido que se necesitan ciertas mejoras, y se harán. De eso se trata exactamente lo que estoy haciendo aquí", aseveró. Afirmó que los agentes federales procuran actuar de manera profesional, pero advirtió que aquellos que no lo hagan serán sancionados.

Zar fronterizo de Donald Trump anuncia el retiro "inmediato" de 700 agentes migratorios de Mineápolis

El zar fronterizo Thomas Douglas Homan reconoció ante la prensa que existe una mejor colaboración con las autoridades locales y "menos" necesidad de mantener agentes federales en Minneapolis. "Nunca habíamos tenido este tipo de cooperación con las autoridades locales", aseguró, sin precisar si la retirada se limitaría solo a Minneapolis o abarcaría todo el estado.

"Hemos logrado avances significativos", añadió Homan. También reveló cifras de los operativos: 139 detenidos por agresión, 87 por delitos sexuales y 28 por pertenencia a pandillas. A pesar de la disminución de personal, el funcionario subrayó que las unidades especializadas seguirán operando. “Tenemos que recordar que hay agentes especializados investigando fraudes. No se irán a ninguna parte", recalcó.

Dos estadounidenses muertos en las protestas contra ICE

Alex Pretti trabajaba como enfermero en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico de Veteranos de Minneapolis. El sábado 24 de enero de 2026, murió tras recibir un disparo durante un enfrentamiento con agentes federales en Minneapolis, una ciudad marcada por protestas masivas y tensiones entre autoridades estatales y federales por la aplicación de las leyes migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó el fallecimiento de Pretti y alegó que los agentes actuaron en defensa propia. "Los funcionarios intentaron desarmar al sospechoso, pero el sospechoso armado resistió violentamente", indicó el DHS en un comunicado.

Testigos y videos difundidos en redes sociales contradicen esa versión oficial, y las imágenes verificadas indican que Pretti sostenía un teléfono y no hay evidencia clara de que portara un arma al momento del incidente.

Pretti había comenzado a participar en las manifestaciones después de que, el 7 de enero, el agente Jonathan Ross matara a tiros a Renée Good, una madre estadounidense de tres hijos, en un enfrentamiento similar que también generó cuestionamientos a la versión oficial sobre el uso de fuerza letal.

"La ley se cumplirá. Si alguien comete actos violentos contra las fuerzas del orden u obstaculiza las operaciones, será responsabilizado", advirtió la secretaria del DHS, Kristi Noem, quien calificó a Good como una "terrorista doméstica". "¿Qué tenemos que hacer para que estos agentes federales salgan de nuestro estado?", dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz, durante una rueda de prensa.

Juez limita operativos de Donald Trump para arrestar inmigrantes en Minnesota

El juez federal John Raymond Tunheim emitió una orden para limitar temporalmente las detenciones del gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes que esperan obtener el estatus de residente permanente en Minnesota. La resolución se produjo tras la muerte Pretti y Good durante las protestas en Minneapolis contra las redadas del ICE. El magistrado consideró que los operativos migratorios del DHS violan el debido proceso, y ordenó la liberación de los detenidos en un plazo de cinco días.

"Para garantizar un trato humano, deben ser puestos en libertad bajo la custodia de sus abogados o de personas autorizadas por ellos", dictaminó Tunheim. El juez explicó que la administración de Trump solo puede arrestar a los solicitantes de residencia permanente si están acusados de un delito.

La medida del juez podría convertirse en una medida cautelar más estable si se confirma en una audiencia programada para el próximo 19 de febrero.

