Trump mediará para resolver la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador, afirma Gustavo Petro

El martes 3 de febrero se llevó a cabo la esperada reunión privada entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca, tras semanas de amenazas por parte del imperialisco con desplegar una operación similar a la de Venezuela —que culminó con la captura de Nicolás Maduro— en el país cafetalero.

"Y yo dije: 'si hemos bailado con los Beatles, con John Lennon en Nueva York, porque no podemos estar juntos, se puede. Hay un puente común'", afirmó Petro.

Luego de la conversación entre mandatarios, Petro afirmó que su homólogo estadounidense intervendría para resolver el conflicto actual entre Colombia y Ecuador, que se ha elevado al punto de la imposición de aranceles recíprocos.

Petro afirma que Trump intervendrá como mediador entre Colombia y Ecuador

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló este martes que, durante su primera reunión en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense Donald Trump, logró el compromiso de que Washington servirá como interlocutor para calmar la disputa entre Bogotá y Quito. La tensión diplomática, que ha tensado aún más las relaciones regionales, fue uno de los principales temas abordados en el encuentro.

"Él —Trump— dijo 'bueno, voy a llamarlo' —a Daniel Noboa—", señaló Petro a Caracol Radio, luego de su primer cara a cara tras semanas de tensión. "La verdad es que me gustan los gringos francos, que digan lo que sientan. Somos diferentes, indudablemente, por mucho. Pero la franqueza está primero", agregó el mandatario.

Según el líder colombiano, la iniciativa de mediación busca restablecer el diálogo y encontrar puntos de acuerdo sobre asuntos que han agudizado la fricción bilateral. Asimismo, al ser consultado sobre Venezuela, añadió que Colombia tendrá un rol protagónico en la recuperación de su economía.

Conflicto arancelario entre Petro y Noboa escala con medidas económicas

La controversia entre Colombia y Ecuador derivó en una guerra comercial cuando ambos gobiernos impusieron aranceles del 30% sobre productos importados del otro, medida que entró en vigor a principios de febrero y amenaza el flujo comercial en la región andina.

Quito justificó su decisión en la supuesta falta de acción de Bogotá frente al narcotráfico en la frontera común, mientras que Colombia respondió con gravámenes similares y otras acciones económicas. Las tensiones económicas también se reflejan en decisiones como la suspensión de la venta de energía colombiana hacia Ecuador y el incremento de tarifas de transporte de crudo en oleoductos, lo que complica aún más la relación comercial bilateral que supera los US$2.800 millones anuales.

Expertos y gremios han advertido sobre los efectos adversos de estas medidas en los sectores productivos y poblaciones fronterizas, al tiempo que se multiplican los llamados al diálogo para poner fin al conflicto.