Durante una intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, el presidente colombiano Gustavo Petro ofreció, este miércoles 28 de enero de 2026, un diálogo con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa para abordar la guerra arancelaria que inició Quito el miércoles 21. "Le ofrezco esa posibilidad de que hablemos", pronunció Petro en el evento organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Ambos países de Sudamérica se impusieron mutuamente aranceles del 30%. Estas medidas provocaron una disputa comercial y diplomática centrada principalmente en el tráfico de drogas en la zona limítrofe. Para desescalar las tensiones en la región, la administración de Petro propuso inicialmente una reunión para el domingo 25 de enero de 2026 en la frontera. Sin embargo, el gobierno de Noboa presentó una contrapropuesta con una fecha aún por determinar.

Gustavo Petro busca dialogar con Daniel Noboa sobre la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador

Daniel Noboa no respondió al ofrecimiento de Gustavo Petro cuando intervino en el Foro del CAF, aunque indicó que "los criminales tienen que ser sancionados". "Debemos luchar para que nuestras naciones no sean arrebatadas por el narcotráfico (…) Debemos pelear para que seamos verdaderamente libres, y eso solo se logra con voluntad", alegó el líder ecuatoriano.

Antes del ofrecimiento directo de Petro, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, María Gabriela Sommerfeld Rosero, informó que el gobierno de Noboa aceptó el 23 de enero la propuesta de Colombia para reunirse y discutir sobre la guerra arancelaria. Sin embargo, la funcionaria indicó que, hasta el momento, no se ha establecido una fecha, ni por Quito ni por Bogotá.

Asimismo, la canciller precisó que, por temas de agenda, el gobierno de Daniel Noboa hizo una "contrapropuesta de fecha". En ese sentido, la funcionaria ecuatoriana quiso dejar en claro que Quito desea "mantener diálogos" con Bogotá.

Sommerfeld adelantó que en la reunión con Colombia se insistirá en la necesidad de trabajar de manera conjunta para enfrentar el narcotráfico en el área limítrofe. Explicó que Ecuador no impuso un arancel, sino una "tasa de seguridad" sobre los productos colombianos para cubrir los costos relacionados con la seguridad.

Guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció el miércoles 21 de enero de 2026 que impondrá un arancel del 30% a las importaciones de Colombia, al considerar que Quito no cuenta con el apoyo de Bogotá en la lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera común.

Ambas naciones de Sudamérica comparten una línea fronteriza de 600 kilómetros que va desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía. En esa zona operan guerrillas colombianas y organizaciones vinculadas al tráfico de drogas, armas y minería ilegal. "Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales ligados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna", escribió Noboa en la red social X. El arancel entrará en vigor en febrero.

En respuesta a Ecuador, el mandatario Gustavo Petro también anunció la imposición de un gravamen del 30% a la venta de productos ecuatorianos y suspendió las ventas de electricidad. De acuerdo con la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) de Colombia, el país exporta hacia Quito energía eléctrica, medicamentos, vehículos, productos cosméticos y plásticos. Además, el Ministro de Energía colombiano puntualizó que Colombia provee entre el 8% y el 10% de la energía de Ecuador.

Posteriormente, el gobierno de Noboa aumentó en un 900% la tarifa de transporte del petróleo de Colombia a través de su principal sistema, el Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Este aumento pasó de 3 a 30 dólares por barril de petróleo transportado.