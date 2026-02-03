HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Fiscalía de París allana oficinas de X y cita a Elon Musk para declarar por presunta manipulación del algoritmo

Junto a Europol, la unidad de delitos informáticos de la Fiscalía de Francia investiga si X manipuló su algoritmo para facilitar injerencia extranjera al favorecer determinados contenidos.

Francia investiga a la empresa de Musk por manipulación del algoritmo.
Francia investiga a la empresa de Musk por manipulación del algoritmo. | El Mundo

Este martes, la Fiscalía de París informó que registró las oficinas de la red social X en Francia, como parte de una investigación abierta en enero del año pasado para determinar si la plataforma manipuló su algoritmo para facilitar una injerencia extranjera al favorecer determinados contenidos.

A través de un comunicado en X, la Fiscalía francesa anunció que abandonará la red social propiedad de Musk para pasarse a otras plataformas, como Instagram o LinkedIn. Además, convocó al magnate a declarar en una audiencia libre (sin necesidad de acudir de forma física) el próximo 20 de abril.

También se citó a empleados de la empresa para que declaren como testigos entre el 20 y 24 de abril. La ex CEO de X, Linda Yaccarino, es una de las principales convocadas para declarar.

X ha sido objeto de varias investigaciones en Francia. En enero, Arcom, la autoridad reguladora de la comunicación audiovisual, transmitió a la Comisión Europea varias denuncias contra la plataforma por manipular su algoritmo de recomendaciones.

Denuncia sobre el funcionamiento de Grok

La investigación de la Fiscalía de Francia se amplió al funcionamiento de Grok, la inteligencia artificial incluida en la plataforma. Según las indagaciones, esta herramienta "ha conducido a la difusión de contenido negacionista y de carácter sexual", señalaron a través de un comunicado.

Algunos usuarios denunciaron el uso del sistema de inteligencia artificial de X con fines pornográficos y pedófilos. Se le acusa de haber generado contenido sexual explícito que mostraba a mujeres y menores desnudos.

Un informe de la ONG AI Forensics, publicado en enero, analizó 20.000 imágenes generadas por Grok y determinó que más de la mitad mostraban a personas con poca ropa. Algunas de estas imágenes representaban a personas que parecían ser menores de edad.

lr.pe

Otra denuncia hacia X

En diciembre del año pasado, la Comisión Europea multó a la red social X con 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia. Esta es la primera vez que se multa a una plataforma desde que entró en vigor la nueva ley digital comunitaria en 2024.

Las infracciones de la empresa de Elon Musk incluyen el "diseño engañoso" de su marca de verificación azul (con una multa de 45 millones de euros), la falta de transparencia en su repositorio publicitario (multa de 35 millones) y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores (multa de 40 millones).

