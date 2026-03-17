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Política

EN VIVO Foro de Candidatos a la Presidencia: Keiko Fujimori, Acuña, López Aliaga y López Chau exponen sus propuestas

Elecciones 2026. 26 candidatos a la presidencia 2026 se presentarán en la la sede de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) para presentar sus propuestas sobre desarrollo productivo, seguridad, salud, educación y juventud.

26 candidatos a la presidencia se presentarán en el Foro para hablar de sus propuestas. Foto: Composicón/LR
26 candidatos a la presidencia se presentarán en el Foro para hablar de sus propuestas. Foto: Composicón/LR

Más de 20 candidatos a la presidencia, entre ellos Keiko Fujimori, César Acuña, Rafael López Aliaga, Alfonso López Chau y otros, se presentarán en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) para participar del Foro de Candidatos a la Presidencia. Los postulantes brindarán sus propuestas de cara a las Elecciones 2026 sobre desarrollo productivo, seguridad, salud, educación y juventud.

Foro de candidatos a la Presidencia: EN VIVO

10:12
17/3/2026

Enrique Valderrama, del APRA, se presenta en el Foro de Candidatos a la Presidencia

El candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, presentó sus propuestas de cara a las Elecciones 2026. Indicó que aspira a querer ser el presidente que firme una Tratado de Libre Comercio (TLC) con la India, que se promueva la inversión en el canon, la minería, turismo, potenciar las carreteras y aeropuertos. 

10:06
17/3/2026

Keiko Fujimori en el Foro de Candidatos a la Presidencia: "Es inaceptable el nivel de impunidad en el Perú"

A pesar de que su bancada apoyó las denominadas leyes procrimen en el Congreso, la candidata presidencial Keiko Fujimori mencionó que "es inaceptable el nivel de impunidad en el Perú".

"De cada 10 mil denuncias, solo 5 tienen sentencias, eso tiene que cambiar", dijo.

10:02
17/3/2026

Keiko Fujimori se presenta en el Foro de Candidatos a la Presidencia: presentará propuestas sobre desarrollo productivo, empleo y formalización.

La candidata a la presidencia de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, presentó el plan "Perú con orden" como parte de sus propuestas para desarrollo productivo, empleo y formalización. La lideresa fujimorista que los pilares que sustentan su propuesta es la seguridad, producción y empleo.

Además, opta por la seguridad para trabajar en el marco de las extorsiones que afronta el Perú, shock de desregularización la industria y trámites burocráticos, formalización inteligente, mercado para las Mypes.

Créditos : Marco Cotrina / URPI-LR

09:54
17/3/2026

¿Cuáles son los 26 candidatos que se presentarán en el Foro?

El primer grupo se presentará entre las 9 y 11 de la mañana y lo conforman Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Enrique Valderrama (Apra), Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular), Ronald Atencio (Alianza Venceremos), Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad), Carlos Espá (Sí Creo).

El segundo será a partir de las 11:20 de la mañana y estarán: José Williams Zapata (Avanza País), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Mesías Guevara (Partido Morado), Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Armando Massé (Partido Democrático Federal), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Paul Jaimes (Progresemos).

El tercer grupo será a las 3 de la tarde: César Acuña (APP), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Roberto Sánchez (Juntos por el Prú), José Luna (Podemos), Carlos Jaico (Perú Moderno),
Francisco Diez Canseco (Perú Acción).

El cuarto será: Fernando Olivera (Frente de la Esperanza), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Carlos Álvarez (País para Todos), Rafael López Aliaga (Renovación Popular).
 

09:50
17/3/2026

¿A qué hora comienza el foro de candidatos a la presidencia?

Desde las 8:45 a. m. de este martes 17 de marzo, se lleva a cabo el "Foro de candidatos a la presidencia - elecciones 2026", un evento que congrega a 26 aspirantes en una jornada crucial de cara a los próximos comicios generales del 12 de abril 2026. Este evento es organizado conjuntamente por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

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