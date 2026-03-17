EN VIVO Foro de Candidatos a la Presidencia: Keiko Fujimori, Acuña, López Aliaga y López Chau exponen sus propuestas

El primer grupo se presentará entre las 9 y 11 de la mañana y lo conforman Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Enrique Valderrama (Apra), Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular), Ronald Atencio (Alianza Venceremos), Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad), Carlos Espá (Sí Creo).

El segundo será a partir de las 11:20 de la mañana y estarán: José Williams Zapata (Avanza País), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Mesías Guevara (Partido Morado), Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Armando Massé (Partido Democrático Federal), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Paul Jaimes (Progresemos).

El tercer grupo será a las 3 de la tarde: César Acuña (APP), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Roberto Sánchez (Juntos por el Prú), José Luna (Podemos), Carlos Jaico (Perú Moderno),

Francisco Diez Canseco (Perú Acción).

El cuarto será: Fernando Olivera (Frente de la Esperanza), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Carlos Álvarez (País para Todos), Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

