Mundo

Gustavo Petro desata polémica tras asegurar que los jóvenes que roban celulares en Colombia lo hacen por “amor”

Durante un evento público, Petro explicó que muchos jóvenes de barrios pobres roban celulares para "regalarlos a sus novias".

Petro dijo que los jóvenes que roban celulares en Colombia lo hacen por "amor".
Petro dijo que los jóvenes que roban celulares en Colombia lo hacen por “amor”. | AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió a los ladrones de celulares de su país, tras asegurar que quienes cometen estos delitos lo hacen por “amor”. Esta polémica declaración se dio durante la firma del acuerdo de comodato entre el Distrito de Bogotá y la Nación para el hospital San Juan de Dios, el 27 de enero, en la tarde.

El mandatario explicó que muchos jóvenes de barrios pobres de Bogotá roban celulares en el centro de la ciudad para "regalarlos a sus novias". Además, mencionó que la presión por tener el modelo más reciente crea una especie de competencia. "Porque las novias viven adictas de la televisión y el mercado y entonces, si el novio no le lleva el último celular de la generación de no sé qué, entonces los echan y un hombre sin mujer se pierde”, expresó.

EL FUJIMORISMO VA AHORA POR EL PODER JUDICIAL | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

En su intervención, también comparó estos robos con los actos de corrupción llevados a cabo por las élites del país. “No es el muchacho que por ahí se robó un celular, olvídense”, dijo, para luego señalar a otros grupos como “la banda de rateros de cuello blanco de Chapinero Alto... son los mayores rateros de Colombia”.

PUEDES VER: El país de América Latina que fortalece su lucha contra el crimen tras la compra de radares 3D para su espacio aéreo

lr.pe

Precandidata presidencial arremete contra Petro

La precandidata presidencial de Colombia, Vicky Dávila, mostró su rechazo a las declaraciones de Petro a través de sus redes sociales. En su cuenta de X, escribió. “¿A ti te robaron alguna vez el celular? Petro dice que los jóvenes que roban celulares, roban ‘por amor’, para dárselo a la novia y para que ella no los eche. Una estupidez total, una burla".

Dávila también centró la conversación en la seguridad y la efectividad del Estado. “Como presidenta, enfrentaré con inteligencia policial las mafias billonarias e internacionales de robo de celulares. Aunque no hay cifras oficiales, se habla de mínimo 200 mil celulares robados al año en el país”, alertó.

PUEDES VER: Accidente de avión en Colombia deja 15 muertos tras desaparecer del radar: dos políticos entre las víctimas

lr.pe

Mandatario explica cómo conquistar a las mujeres

Durante su intervención pública, Gustavo Petro habló sobre el papel de la inteligencia en las relaciones de pareja, lo que generó la atención y risas de la audiencia. Según el presidente, los hombres que sobresalen por su intelecto suelen ser más apreciados por las mujeres, sin importar su aspecto físico. Petro afirmó. "No importa cómo sea su cuerpo”, expresó y aseguró que “los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres”.

Además, criticó los estereotipos masculinos centrados en la apariencia física, sugiriendo que aquellos que se enfocan únicamente en su musculatura, pero carecen de cerebro, se ven superados por los hombres delgados. "Siempre un flacucho les ganará, porque es inteligente y sabe bailar”.

Finalmente, el jefe de Estado hizo una comparación cultural para resaltar cómo, a su juicio, los colombianos conquistan a las mujeres. "Nosotros los colombianos sabemos cómo se conquistan las mujeres, que es bailando y hablando”, aseveró, con lo que reforzó la importancia de la simpatía y el carisma por encima del físico.

PUEDES VER: No llegó con los viajes de Cristóbal Colón: descubren evidencia de que la sífilis tendría sus orígenes en América

lr.pe

La controvertida declaración de Petro sobre Jesús

En el mismo evento, Petro también sugirió un posible romance entre los personajes bíblicos Jesús y María Magdalena. “[Jesús] fue hombre de luz, de verdad y revolucionario. Por eso lo mataron. Y su mensaje por eso está hoy, porque tenía razón. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir”, declaró.

Posteriormente, los obispos de Colombia emitieron un comunicado para responder a los polémicos comentarios del mandatario. En el texto, afirmaron: "Para quienes seguimos las enseñanzas del hijo de Dios, con fundamento en las sagradas escrituras y en la tradición de la Iglesia, su nombre es santo y su persona reviste no solo la importancia del personaje histórico, sino que reclama el respeto y la adoración con la que se trata al Dios verdadero".

