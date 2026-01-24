La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, se comunicó con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para coordinar detalles de la próxima reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, que se llevará a cabo el 3 de febrero en la Casa Blanca. El objetivo de la conversación fue garantizar que Petro reciba el tratamiento protocolario de jefe de Estado durante su visita oficial a Washington.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó en un comunicado que la conversación entre Villavicencio y Rubio se centró en preparar el encuentro bilateral, donde Trump y Petro discutirán temas de interés mutuo para ambos países. Este será el primer encuentro entre los mandatarios desde que Trump asumiera la presidencia hace un año.

Se reafirma el deseo de ambos presidentes

La Cancillería colombiana calificó la conversación como "muy positiva", y señaló que se abordaron temas clave para ambas naciones. Según el Gobierno de EE.UU., el diálogo se centró en "prioridades compartidas", incluyendo la cooperación en seguridad regional, los lazos comerciales y los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico.

Por su parte, Villavicencio destacó que, en la conversación, se definieron los principales temas a tratar durante la reunión, subrayando la larga y sólida trayectoria de cooperación entre Colombia y Estados Unidos. Entre los cuestiones a discutir se encuentran la lucha contra el crimen organizado transnacional, particularmente en las fronteras, así como la seguridad regional y las oportunidades económicas conjuntas.

¿El fin de una tensión entre Petro y Trump?

La próxima reunión se producirá tras un año de tensiones profundas entre ambos gobiernos, marcado por sanciones, fuertes acusaciones y medidas diplomáticas inusuales. La administración Trump impuso sanciones contra el presidente colombiano y varios de sus allegados, incluyéndolo en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como ‘Lista Clinton’.

Durante ese periodo de confrontación, Washington retiró la certificación a Colombia como país cooperante en la lucha antidrogas, una decisión que representa un retroceso significativo en décadas de cooperación bilateral en seguridad.