HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Colombia coordina con Estados Unidos garantías previo a la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, se reunió con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para coordinar la visita del presidente Gustavo Petro el 3 de febrero.

La próxima reunión se producirá tras un año de tensiones profundas entre ambos gobiernos. Foto: AFP.
La próxima reunión se producirá tras un año de tensiones profundas entre ambos gobiernos. Foto: AFP.

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, se comunicó con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para coordinar detalles de la próxima reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, que se llevará a cabo el 3 de febrero en la Casa Blanca. El objetivo de la conversación fue garantizar que Petro reciba el tratamiento protocolario de jefe de Estado durante su visita oficial a Washington.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó en un comunicado que la conversación entre Villavicencio y Rubio se centró en preparar el encuentro bilateral, donde Trump y Petro discutirán temas de interés mutuo para ambos países. Este será el primer encuentro entre los mandatarios desde que Trump asumiera la presidencia hace un año.

TE RECOMENDAMOS

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 23/01/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Nuevo ataque de Estados Unidos deja dos muertos en el Océano Pacífico, según el Comando Sur

lr.pe

Se reafirma el deseo de ambos presidentes

La Cancillería colombiana calificó la conversación como "muy positiva", y señaló que se abordaron temas clave para ambas naciones. Según el Gobierno de EE.UU., el diálogo se centró en "prioridades compartidas", incluyendo la cooperación en seguridad regional, los lazos comerciales y los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico.

Por su parte, Villavicencio destacó que, en la conversación, se definieron los principales temas a tratar durante la reunión, subrayando la larga y sólida trayectoria de cooperación entre Colombia y Estados Unidos. Entre los cuestiones a discutir se encuentran la lucha contra el crimen organizado transnacional, particularmente en las fronteras, así como la seguridad regional y las oportunidades económicas conjuntas.

¿El fin de una tensión entre Petro y Trump?

La próxima reunión se producirá tras un año de tensiones profundas entre ambos gobiernos, marcado por sanciones, fuertes acusaciones y medidas diplomáticas inusuales. La administración Trump impuso sanciones contra el presidente colombiano y varios de sus allegados, incluyéndolo en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como ‘Lista Clinton’.

Durante ese periodo de confrontación, Washington retiró la certificación a Colombia como país cooperante en la lucha antidrogas, una decisión que representa un retroceso significativo en décadas de cooperación bilateral en seguridad.

Notas relacionadas
China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con un país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos en 2026

China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con un país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos en 2026

LEER MÁS
El país con la mayor fuerza naval de América Latina y top 15 en el ranking mundial 2026 de Global Firepower que lidera China

El país con la mayor fuerza naval de América Latina y top 15 en el ranking mundial 2026 de Global Firepower que lidera China

LEER MÁS
Ecuador y Colombia se reunirán "la siguiente semana" para discutir sobre la guerra arancelaria

Ecuador y Colombia se reunirán "la siguiente semana" para discutir sobre la guerra arancelaria

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
EE.UU. desafía a China con el primer cable submarino para este país de América Latina por US$145 millones: no es Chile y operaría en 2028

EE.UU. desafía a China con el primer cable submarino para este país de América Latina por US$145 millones: no es Chile y operaría en 2028

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Mundo

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Japón detiene el reactor de la central nuclear más grande del mundo solo un día después de reactivarla

FMI advierte 4 riesgos que podrían frenar el crecimiento de la economía mundial en 2026: no solo son los nuevos aranceles

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025