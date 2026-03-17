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Director del Centro Contraterrorismo de EE.UU. dimite por guerra contra Irán: "No representaba una amenaza inminente"

El funcionario aseguró que la ofensiva lanzada en febrero en Teherán inició por la "presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense".

Director del Centro de Contraterrorismo de EE. UU. renuncia debido a diferencias sobre la guerra en Irán.
Director del Centro de Contraterrorismo de EE. UU. renuncia debido a diferencias sobre la guerra en Irán. | Composición LR/AFP

El director del Centro Nacional Antiterrorista de EE.UU., Joe Kent, anunció su renuncia inmediata este martes, al señalar que se inició una guerra contra Irán, pese a que “no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación”.

“No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso”, dijo Kent en una carta dirigida a Donald Trump, que fue publicada en su cuenta personal de X.

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La renuncia del director del Centro de Contraterrorismo

Kent es el funcionario de mayor rango dentro de la administración que ha anunciado su dimisión en rechazo a los enfrentamientos. Sostuvo que, antes de junio pasado —cuando EE.UU. e Israel atacaron instalaciones nucleares iraníes—, el presidente entendía que los conflictos en Oriente Medio eran “una trampa que arrebataba a Estados Unidos las valiosas vidas de nuestros patriotas y mermaba la riqueza y la prosperidad de nuestra nación”.

Además conoce el costo de la guerra. Su esposa, Shannon, murió en un atentado suicida en Siria en 2019, lo que dejó huérfanos a sus dos hijos. También acusó a funcionarios israelíes y a algunos sectores de los medios de comunicación de haber orquestado un engaño que terminó llevando al mandatario a involucrarse en el conflicto.

Oposición al despliegue de Washington

Trump había propuesto que desempeñe ese cargo tras haber respaldado su fallida campaña para la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Anteriormente fue parte del Ejército y miembro de las Fuerzas Especiales, al participar en 11 misiones de combate en Oriente Medio

“No puedo apoyar que se envíe a la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el coste en vidas estadounidenses”, escribió el exfuncionario.

Kent instó al presidente a "reflexionar sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo estamos haciendo". Dijo que Trump podría "cambiar de rumbo y trazar un nuevo camino para nuestra nación, o puede permitir que nos deslicemos aún más hacia la decadencia y el caos. Usted tiene la última palabra".

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