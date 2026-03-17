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Deportes

Informe del árbitro Michael Espinoza señala actos racistas de hinchas de Universitario contra Ángelo Campos: "Pude escucharlo yo mismo"

El árbitro rompió su silencio y detalló los actos que presenció en el Estadio Monumental. El incidente se produjo en la fecha 7 del Torneo Apertura.

Michael Espinoza activo el protocolo antirracismo en los minutos finales del Universitario - UTC. Foto: composición LR/L1 Max/Twitter
Michael Espinoza activo el protocolo antirracismo en los minutos finales del Universitario - UTC. Foto: composición LR/L1 Max/Twitter

Michael Espinoza, árbitro principal del Universitario vs UTC, rompió su silencio en el informe del partido. La ‘U’ se encuentra en el ojo de la tormenta, ya que un presunto caso de racismo se registró en el Estadio Monumental. “Procedí a mirar a dicho sector de la tribuna por pedido de ellos (Angelo Campos y Piero Serra) y, efectivamente, logré escuchar a un grupo de personas que gritaban…haciendo el sonido característico que hacen los monos”, se puede leer en el documento.

Es importante destacar que el tricampeón de la Liga 1 se impuso 2-0 en un duelo parejo y con algunas polémicas en la recta final del cotejo. Sin embargo, el fútbol pasó a un segundo plano con el supuesto caso de racismo a ras de cancha.

Informe del árbitro Michael Espinoza. Foto: Twitter/Gustavo Peralta

Informe del árbitro Michael Espinoza. Foto: Twitter/Gustavo Peralta

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¿Qué dijo Álex Valera sobre el presunto caso de racismo en el Estadio Monumental?

El goleador de la ‘U’ rompió su silencio y explicó lo sucedido a ras de cancha. “Yo estaba ahí en el penal y escuché que gritaban ‘Tunche’ y eso fue lo que le dije al árbitro e incluso hay videos que respaldan lo que yo dije. Hay muchos videos en internet que confirman mi versión. Espero que se pueda solucionar pronto. No vi nada de lo que están culpando a Universitario”, reveló Álex Valera en ‘Fútbol Como Cancha’.

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¿Cuándo se juega el siguiente partido de Universitario?

El equipo crema disputará la fecha 8 del Torneo Apertura ante Comerciantes Unidos. Este partido se jugará el próximo sábado 21 de marzo a la 1.15 p. m. y tendrá como escenario el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.

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