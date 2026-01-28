La excandidata presidencial de Ecuador, la correista Luisa González, denunció que el allanamiento de su vivienda durante esta madrugada en Quito es parte de una "persecución política". Además, rechazó rotundamente cualquier acusación sobre financiamiento irregular, tanto de "Venezuela ni de ningún cartel", a su movimiento Revolución Ciudadana (RC).

La Fiscalía explicó que la incursión en su casa forma parte de la investigación denominada "Caja Chica", la cual busca esclarecer un posible caso de delincuencia organizada con el objetivo de lavar activos durante la campaña presidencial de 2023. Según la investigación, se sospecha que la campaña pudo haber sido financiada con dinero ilícito en efectivo procedente de territorio venezolano.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

González pide al presidente Noboa presentar pruebas

Luisa González dijo que enfrentó personalmente a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y le exigió que mostrara cualquier documento que supuestamente vincule a su movimiento político con el llamado 'Cartel de los Soles'. "La RC no ha recibido un solo centavo (...) ni de Venezuela, ni de ningún cartel. Somos los únicos que presentamos los reportes de campaña a tiempo”, sentenció. “Allanaron la vivienda de mis padres, allanaron mi domicilio y no sabemos si lo hacen para tapar la corrupción de este Gobierno”, añadió en la sede de RC en Quito.

La excandidata a la presidencia también enumeró varios supuestos casos de narcotráfico y corrupción que, según dijo, su movimiento ha denunciado y que no han recibido el mismo nivel de atención de parte de las autoridades. Entre los hechos que mencionó se encuentra el llamado caso Blasti, relacionado con la incautación de 2,3 toneladas de cocaína en un contenedor con destino a Europa. Según asambleístas de RC, en ese caso estarían implicadas personas vinculadas al Gobierno de Noboa.

Una caso que debía ser reservado

González denunció que, al cosnsultar sobre los motivos del allanamiento en su casa, le informaron que el caso era reservado y no le proporcionaron más detalles. "Me dijeron que no se podían tomar fotos, pero ya estaban circulando (en redes sociales). Eso es persecución política”, sostuvo antes de añadir: “Me quieren callar, pero solo podrán callarme muerta. ¡No les tengo miedo!”.

González perdió en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2023 y 2025 frente al actual presidente, Daniel Noboa, quien logró la reelección en los comicios del año pasado, extendiendo su mandato hasta 2029. Actualmente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) está revisando el manejo de las cuentas de su campaña.

Por su parte, la asambleísta Mónica Palacio cuestionó la falta de claridad del proceso judicial y expresó dudas sobre la denuncia, la cual, según Rafael Correa, se presentó “con reserva de identidad”. “¿Con qué se evidencia el presunto delito de lavado de activos? Se dijo que era una denuncia secreta. Entonces, ¿quién denunció?, ¿cómo denunció? se preguntó en declaraciones a medios.

Identidad de otras personas investigadas sin revelar

La Fiscalía ecuatoriana y la Policía llevaron a cabo allanamientos en tres propiedades de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, y en una más en la provincia de Guayas, ubicada en el suroeste del país, con el objetivo de recolectar pruebas relacionadas con la investigación.

Aunque la Fiscalía no reveló los nombres de las otras personas involucradas en el caso, indicó que durante los allanamientos se incautaron objetos como teléfonos celulares, pasaportes, memorias USB, documentos y otros elementos de interés.

Por otro lado, el exmandatario Rafael Correa publicó en sus redes sociales que también se realizaron allanamientos en las propiedades del excandidato presidencial Andrés Arauz, quien participó en las elecciones de 2021; del legislador Patricio Chávez; y de la exsuperintendenta de Compañías Suad Manssur.