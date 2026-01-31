HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Jueza de EE. UU. rechaza solicitud de Minesota para suspender redadas migratorias del ICE

Las operaciones migratorias han desencadenado protestas y lamentables muertes de manifestantes en Minesota, lo que reaviva el debate sobre derechos civiles.

Una jueza federal de EE. UU. rechazó la petición de Minnesota para frenar las redadas del ICE contra inmigrantes indocumentados.
Una jueza federal de EE. UU. rechazó la petición de Minnesota para frenar las redadas del ICE contra inmigrantes indocumentados.

Una jueza federal de Estados Unidos, Katherine Menendez, rechazó este sábado la solicitud del estado de Minesota para obligar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a suspender sus redadas masivas contra inmigrantes indocumentados, en medio de un aumento de las tensiones sociales por la política migratoria del presidente Donald Trump.

Las operaciones federales han intensificado la presencia de agentes migratorios en el estado durante el último mes, provocando protestas, denuncias de abusos y la muerte de dos manifestantes, lo que ha reavivado el debate sobre los límites del poder federal y la protección de los derechos civiles.

Fallo judicial y postura del estado de Minesota

Minesota argumentó que la operación del gobierno federal violaba sus derechos estatales y solicitó una medida cautelar para suspender las redadas. Sin embargo, la jueza Menendez concluyó que no se cumplían los criterios legales necesarios para otorgar esa medida.

“En definitiva, el tribunal considera que el balance de perjuicios no favorece de forma decisiva la concesión de una medida cautelar”, escribió en su fallo. La magistrada aclaró que la decisión no representa un juicio definitivo sobre la demanda general presentada por el estado ni se pronuncia sobre si los operativos del ICE han infringido la ley.

Protestas, muertes y reacciones políticas

La resolución judicial se produce tras una protesta masiva de decenas de miles de residentes de Minesota contra la denominada operación Metro Surge, criticada por autoridades locales y líderes demócratas. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, expresó su decepción y afirmó que la decisión “no cambia el miedo, la perturbación y los daños causados por una operación federal que nunca debió haber tenido lugar en Mineápolis”.

Las muertes de Renee Good y Alex Pretti, presuntamente a manos de agentes migratorios encapuchados y fuertemente armados, provocaron manifestaciones en distintas ciudades del país. Tras estos hechos, Trump reemplazó al jefe del despliegue en Minesota, Gregory Bovino, por Tom Homan, quien prometió reducir la intensidad de los operativos.

La fiscal general Pam Bondi celebró la sentencia y la calificó como una victoria para el Departamento de Justicia. “Ni las políticas de santuario ni los litigios sin fundamento impedirán que la Administración Trump aplique la ley federal en Minesota”, escribió en la red social X.

Con información de AFP

