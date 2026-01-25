EE. UU. se levanta en contra de la muerte de una persona en Minneapolis a manos de ICE

Los padres de Pretti rechazaron las declaraciones del DHS sobre su asesinato y exigen justicia. | AFP | Octavio Jones

Los padres de Pretti rechazaron las declaraciones del DHS sobre su asesinato y exigen justicia. | AFP | Octavio Jones

Cientos de personas tomaron las calles de algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos para manifestarse en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de las políticas migratorias adoptadas por Donald Trump, las cuales, en menos de un mes, ya cobraron el saldo de dos personas asesinadas a tiros por los mismos agentes federales.

Alex Jeffrey Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, fue la última víctima mortal a mano de estos oficiales, quienes descargaron sus armas contra él, mientras grababa las protestas contra ICE en Minneapolis, Minnesota. "Estamos destrozados y muy enfadados", declararon sus padres luego de revelarse su identidad.

TE RECOMENDAMOS FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 23/01/26 | La República - LR+

Protestas masivas en EE. UU. contra ICE

El sábado 24 de enero, un número importante de personas se congregaron en ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Nueva York, Seattle, Washington D. C. y Chicago para protestar en contra de la muerte a tiros de Pretti a manos de los agentes de inmigración.

En Minneapolis, más de mil manifestantes se reunieron en el parque Whittier, a unos metros donde el enfermero fue asesinado, para rendir homenaje a su memoria con velas y carteles que exigían justicia y condenaban las acciones ejercidas por el cuerpo federal. Según medios locales, en este acto se produjeron enfrentamientos con efectivos policiales.

Según recogió The Washington Post, al suroeste de la capital estadounidense, un grupo de manifestantes se dirigió a la sede central del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde, una vez en los exteriores del edificio, comenzaron a arengar "vergüenza".

El caso, el segundo reportado en el mes luego de la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente de ICE, causó revuelo e indignación por parte de la población. El DHS alegó que el oficial actuó en defensa propia tras la presunta presencia, sin pruebas, de una presunta arma en las manos del manifestante.

Sin embargo, testigos presenciales del hecho afirman que no se trataba de un fusil, sino de su celular, con el que estuvo grabando cómo agentes de ICE rociaban con gas pimienta a una mujer. Los padres de Pretti instaron al Gobierno a dejar de decir "mentiras repugnantes... censurables y asquerosas" sobre la muerte de su hijo y exigieron que, "por favor, revelen la verdad".

PUEDES VER: Donald Trump amenaza con activar ley para enviar militares a Minnesota si siguen agrediendo a los agentes del ICE

"Fue asesinado por los matones de Trump"

"Alex claramente no sostenía una pistola cuando fue atacado y asesinado cobardemente por los matones de Trump. Él tenía su teléfono en la mano derecha y su mano izquierda estaba vacía sobre su cabeza mientras intentaba proteger a la mujer que había sido empujada por el ICE, todo mientras les lanzaban gases lacrimógenos en la cara", dijo su padre, quien lo recuerda como un "héroe".

Según el video que circula por redes sociales, se observa que Pretti es abordado y golpeado en el suelo por un grupo de unos ocho agentes de ICE. En el momento del forcejeo, ya reducido, se escucha un primer disparo, lo que hace que los oficiales se desplieguen, pero, un segundo después, descargaron su arma contra el cuerpo ya sin vida del enfermero. Se oyeron al menos 10 impactos.

Pretti era un atleta y apasionado por la salud, debido a que veía en esta profesión la oportunidad de ayudar a otros. Trabajó en al Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Veteranos de Minneapolis. Sus allegados, colegas y familia, lo recuerdan con enorme cariño, pero, a su vez, con la rabia que emana por la naturaleza de los hechos, exigen justicia. "Era una persona buena y amable... Esos desgraciados lo asesinaron", exclamó Dimitri Drekonja, doctor e investigador del nosocomio, en una declaración recogida por El País.