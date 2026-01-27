Congresista de EE. UU. es atacada con un líquido desconocido durante un discurso en Mineápolis

Un sujeto desconocido atacó a la congresista demócrata Ilhan Omar durante su discurso en Mineápolis, EE. UU. | Foto: composición LR

La congresista Ilhan Omar sufrió un ataque durante un discurso la noche del martes 27 de enero. Un individuo le roció con una jeringa un líquido no identificado a la legisladora del Partido Demócrata antes de ser controlado por el personal de seguridad.

La miembro de la Cámara de Representantes continuó hablando desde el atril, a pesar de que el sujeto fue retirado del recinto. "Nos mantendremos resilientes frente a lo que sea que intenten arrojarnos", declaró la funcionaria de origen somalí, quien representa a la izquierda estadounidense y ha sido blanco habitual de críticas por parte del presidente Donald Trump.

Congresista es atacado mientras criticaba medidas antimigratorias de Trump

El suceso contra Omar tuvo lugar en un mitin en Mineápolis, un punto focal de las manifestaciones en contra de las redadas antiinmigración implementadas por el gobierno republicano. En las últimas semanas, la ciudad ha sido escenario de la tragedia, con la muerte de dos estadounidenses a manos de agentes federales.

Como parte de su discurso, la congresista solicitó a la administración de Trump que modificara su enfoque en la campaña de deportación en Minnesota, justo antes de que se produjera el ataque. "ICE no se puede reformar, no se puede rehabilitar. Debemos abolir ICE de una vez por todas", subrayó.

"Estoy bien. Soy una sobreviviente, así que este pequeño agitador no me va a intimidar para que deje de hacer mi trabajo. No dejo que los bravucones ganen. Estoy agradecida con mis increíbles constituyentes que me apoyaron", publicó Omar en su cuenta de X.

Además, expresó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, debería renunciar a su cargo o enfrentar un juicio político. El republicano de 70 años lanzó críticas hacia la legisladora y su país de origen, Somalia, en un discurso en Iowa. El jefe de la Casa Blanca calificó a la nación africana como un "desastre".

Reacciones al ataque de Omar en Mineápolis

La congresista Nancy Mace, perteneciente al Partido Republicano y representante de Carolina del Sur, expresó su desacuerdo con el ataque dirigido hacia la víctima de la agresión. "Estoy profundamente perturbada al enterarme de que la representante Ilhan Omar fue atacada (...) Independientemente de lo vehemente que esté en desacuerdo con su retórica, y lo estoy, ningún funcionario electo debería enfrentar ataques físicos”, señaló a través de su cuenta de X.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, del partido Demócrata, también comunicó su rechazo al suceso a través de la red social X. "Inaceptable. La violencia y la intimidación no tienen lugar en Minneapolis. Podemos estar en desacuerdo sin poner a personas en riesgo", indicó. A su vez, comentó su alivio al saber que Omar se encuentra en buen estado y aprovechó la ocasión para agradecer a la policía por su pronta intervención.